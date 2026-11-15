Leichtes Erdbeben: Zum Glück keine Schäden

Es ist nicht so selten, dass die Erde in Kärnten und Österreich bebt. So hat es bereits Anfang des Monats bei Villach, Ferlach, in der Nähe des Loiblpass, bei Eisenkappel und bei Gurk schwache Erdbeben gegeben. Die häufigsten notierten Erdbeben in den letzten vier bis 14 Tagen kamen im Südwesten von Kärnten vor.