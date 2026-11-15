Leichtes Erdbeben: Zum Glück keine Schäden

Während Kärnten bei der großen Katastrophenschutzübung „Combined Success“ seit Freitag ein Erdbebenszenario probt, bebte die Erde im Bezirk Hermagor tatsächlich. Doch zum Glück nur schwach. Es entstanden keine Schäden.
Der österreichische Erdbebendienst von GeoSphere Austria meldet in der Nacht auf Sonntag um 23.08 Uhr ein leichtes Erdbeben mit der Magnitude 2,8. Seismologe Stefan Weginger berichtet: „Die Erschütterung wurde im Bereich des Epizentrums schwach verspürt. Schäden an den Gebäuden sind keine bekannt.“
Am nächsten vom Epizentrum des Erdbebens entfernt war die Gemeinde Oberdrauburg mit vier Kilometern. Vermutlich gespürt haben auch Bewohner der Gemeinde Kötschach-Mauthen das Beben (5 Kilometer vom Epizentrum entfernt).
Es ist nicht so selten, dass die Erde in Kärnten und Österreich bebt. So hat es bereits Anfang des Monats bei Villach, Ferlach, in der Nähe des Loiblpass, bei Eisenkappel und bei Gurk schwache Erdbeben gegeben. Die häufigsten notierten Erdbeben in den letzten vier bis 14 Tagen kamen im Südwesten von Kärnten vor.
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