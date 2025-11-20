Rekord-Auktion: Darf ein Klimt derart viel kosten?

Gustav Klimt schrieb bei Sotheby‘s in New York Auktionsgeschichte. Sein auf 150 Millionen Dollar geschätztes „Bildnis Elisabeth Lederer“ wurde um 236,36 Millionen Dollar ersteigert: „Das ist einfach crazy!“, so die Reaktion von Leopold-Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger – und spricht damit vielen aus der Seele.