Rekord-Auktion: Darf ein Klimt derart viel kosten?

Gustav Klimt schrieb bei Sotheby‘s in New York Auktionsgeschichte. Sein auf 150 Millionen Dollar geschätztes „Bildnis Elisabeth Lederer“ wurde um 236,36 Millionen Dollar ersteigert: „Das ist einfach crazy!“, so die Reaktion von Leopold-Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger – und spricht damit vielen aus der Seele.
„Das ist crazy!“, staunt Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums: „Die Gambling-Mentalität“ hat auf dem Kunstmarkt Einzug gehalten, sagt er in einer APA-Experten-Befragung.
