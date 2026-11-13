Schüsse auf Spielplatz: 21-Jähriger „wollte Spaß“

Wie langweilig kann einem bitte sein? Ein junger Mann (21) aus Deutschland sorgte in Tirol selbst für Unterhaltung - und das mit einer aberwitzigen Aktion. Auf einem Spielplatz in Wörgl gab er mit einer Gasdruckpistole Schüsse ab.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizei Freitagnachmittag gegen 13 Uhr. Der 21-Jährige hielt sich mit zwei Freunden auf dem Spielplatz in der Nähe einer Wohnsiedlung in Wörgl auf. Für die Spielgeräte sind die jungen Männer freilich zu alt. Doch das Spielzeug, das dann zum Einsatz kam, hatte es in sich.
Waffenverbot verhängt
Der 21-Jährige hatte eine Gasdruckpistole mit und probierte sie auch gleich aus. Drei Schüsse gab der junge Mann auf dem Spielplatz ab. „Aus Spaß“, wie er wenig später der anrückenden Polizei erklärte. Doch die Exekutive kannte in dem Fall keinen Spaß.
Die Pistole wurde sichergestellt und ein Waffenverbot über den 21-Jährigen verhängt. Eine Anzeige folgt. Ob bei dem Vorfall Kinder in der Nähe waren, ist vorerst nicht bekannt.
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