Schüsse auf Spielplatz: 21-Jähriger „wollte Spaß“

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei Freitagnachmittag gegen 13 Uhr. Der 21-Jährige hielt sich mit zwei Freunden auf dem Spielplatz in der Nähe einer Wohnsiedlung in Wörgl auf. Für die Spielgeräte sind die jungen Männer freilich zu alt. Doch das Spielzeug, das dann zum Einsatz kam, hatte es in sich.