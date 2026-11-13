720.000 BMW-Fahrer sollen im Freien parken

Was Betroffene tun können

Die NHTSA riet den Autobesitzerinnen und Autobesitzern, „ihr Auto im Freien und abseits von Gebäuden sowie anderen Fahrzeugen abzustellen, solange es nicht repariert“ sei. Die Fahrzeuge sollen wieder in Werkstätten gebracht werden. Allerdings gibt es bisher keine endgültige Lösung des Problems. Der Automobil- und Motorradhersteller BMW arbeitet noch daran. Sobald es eine Lösung gibt, soll die Reparatur bei den eigenen Händlern kostenlos durchgeführt werden.