720.000 BMW-Fahrer sollen im Freien parken

Mehr als 720.000 BMW-Fahrerinnen und -fahrer in den USA sollen laut der Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA vorerst im Freien parken – und zwar „abseits von Gebäuden sowie anderen Fahrzeugen“. Die Autos könnten nämlich trotz abgestelltem Motor Feuer fangen, hieß es am Freitag.
Von dem Rückruf sind insgesamt 720.796 Fahrzeuge betroffen. Hintergrund sind Probleme mit der elektrischen Wasserpumpe. Laut der Verkehrssicherheitsbehörde kann ein nicht richtig abgedichteter elektrischer Anschluss mit Wasser in Berührung kommen. Das kann wiederum zu einem Kurzschluss führen, der in weiterer Folge die Brandgefahr erhöht. Betroffen sind mehrere Modelle, die bereits 2024 wegen eines Problems mit der Wasserpumpe zurückgerufen worden waren.
Inzwischen sind etwa zehn Vorfälle in den Vereinigten Staaten bekannt, die damit zusammenhängen könnten – und zwar ausgerechnet bei Autos, die nach dem Rückruf repariert worden waren. Unfälle oder Verletzte sind aber nicht bekannt.
Was Betroffene tun können
Die NHTSA riet den Autobesitzerinnen und Autobesitzern, „ihr Auto im Freien und abseits von Gebäuden sowie anderen Fahrzeugen abzustellen, solange es nicht repariert“ sei. Die Fahrzeuge sollen wieder in Werkstätten gebracht werden. Allerdings gibt es bisher keine endgültige Lösung des Problems. Der Automobil- und Motorradhersteller BMW arbeitet noch daran. Sobald es eine Lösung gibt, soll die Reparatur bei den eigenen Händlern kostenlos durchgeführt werden.
Ab dem 25. Dezember sollen sich betroffene Fahrzeug-Identifikationsnummern und Kennzeichen über die Rückruf-Seite der NHTSA überprüfen lassen, hieß es zudem. Die aktuelle Warnung betrifft bisher nur die Vereinigten Staaten.
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