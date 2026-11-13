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Warnung in den USA

720.000 BMW-Fahrer sollen im Freien parken

Wirtschaft
13.11.2026 18:26
Der Automobilhersteller BMW hat mehr als 720.000 Autos in den Vereinigten Staaten zurückgerufen. ...
Der Automobilhersteller BMW hat mehr als 720.000 Autos in den Vereinigten Staaten zurückgerufen. Die Fahrzeuge sollen bis zur Reparatur vorerst im Freien geparkt werden.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr als 720.000 BMW-Fahrerinnen und -fahrer in den USA sollen laut der Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA vorerst im Freien parken – und zwar „abseits von Gebäuden sowie anderen Fahrzeugen“. Die Autos könnten nämlich trotz abgestelltem Motor Feuer fangen, hieß es am Freitag.

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Von dem Rückruf sind insgesamt 720.796 Fahrzeuge betroffen. Hintergrund sind Probleme mit der elektrischen Wasserpumpe. Laut der Verkehrssicherheitsbehörde kann ein nicht richtig abgedichteter elektrischer Anschluss mit Wasser in Berührung kommen. Das kann wiederum zu einem Kurzschluss führen, der in weiterer Folge die Brandgefahr erhöht. Betroffen sind mehrere Modelle, die bereits 2024 wegen eines Problems mit der Wasserpumpe zurückgerufen worden waren.

Inzwischen sind etwa zehn Vorfälle in den Vereinigten Staaten bekannt, die damit zusammenhängen könnten – und zwar ausgerechnet bei Autos, die nach dem Rückruf repariert worden waren. Unfälle oder Verletzte sind aber nicht bekannt.

Diese Modelle sind vom Rückruf betroffen:

  • BMW 3er, Baujahre 2012 bis 2016
  • BMW 5er, 2012 bis 2016
  • BMW X1, 2012 bis 2015
  • BMW Z4, 2012 bis 2016
  • BMW X3, 2013 bis 2017
  • BMW 2er Coupé, 2014 bis 2016
  • BMW 3er Touring/Sports Wagon, 2014 bis 2016
  • BMW 328xi Gran Turismo, 2014 bis 2016
  • BMW 4er Cabrio, 2014 bis 2016
  • BMW 4er Coupé, 2014 bis 2016
  • BMW 2er Cabrio, 2015 bis 2016
  • BMW 4er Gran Coupé, 2015 bis 2016
  • BMW X4, 2015 bis 2018
  • BMW X5 xDrive40e, 2016 bis 2018

Was Betroffene tun können
Die NHTSA riet den Autobesitzerinnen und Autobesitzern, „ihr Auto im Freien und abseits von Gebäuden sowie anderen Fahrzeugen abzustellen, solange es nicht repariert“ sei. Die Fahrzeuge sollen wieder in Werkstätten gebracht werden. Allerdings gibt es bisher keine endgültige Lösung des Problems. Der Automobil- und Motorradhersteller BMW arbeitet noch daran. Sobald es eine Lösung gibt, soll die Reparatur bei den eigenen Händlern kostenlos durchgeführt werden. 

Ab dem 25. Dezember sollen sich betroffene Fahrzeug-Identifikationsnummern und Kennzeichen über die Rückruf-Seite der NHTSA überprüfen lassen, hieß es zudem. Die aktuelle Warnung betrifft bisher nur die Vereinigten Staaten.

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