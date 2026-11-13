Baukartell: Das Ringen um Millionen geht weiter

Wie hoch ist der Schaden für die Steiermark? Unklar, es gilt aktuell Verschwiegenheit. Bekannt ist hingegen: Die Steiermark hat nach Vorbild Kärnten Vergleichsgespräche mit der Vereinigung industrieller Bauunternehmen Österreichs (VIBÖ) aufgenommen, realistisch scheint eine Summe von etwa zwölf Millionen Euro – ähnlich wie in Kärnten. Ein erstes Gespräch fand Ende September statt, ein zweites diese Woche, ein drittes folgt noch im November – einen Abschluss erwartet sich das Land da noch nicht, wie es auf „Krone“-Anfrage aus dem Verkehrsressort heißt.