Hofburg-Kandidate | “Starke Frauen“

Hofburg-Kandidaten. In zwei Jahren um diese Zeit sollten wir wissen, wer in der Periode bis 2034 das höchste Amt im Staat bekleidet – denn im Oktober 2028 wird der Nachfolger von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident gewählt. Genauer gesagt: Zu diesem Zeitpunkt findet der erste Wahlgang statt. Wie wir aus dem Jahr 2016 kennen, kann es zu einer Stichwahl und sogar zu einer Wahlwiederholung kommen. Längst hat die Debatte begonnen, wer in das Hofburg-Rennen gehen könnte. Verschiedene Namen werden da gehandelt. Als Kandidat selbst geoutet hat sich Hans Nießl, der ehemalige SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands. Aber auch der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (ebenfalls SPÖ) gilt als aussichtsreicher Hofburg-Kandidat. Auf ÖVP-Seite genannt: Othmar Karas und der ehemaliger Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer, bei der FPÖ die ehemaligen Kandidaten Norbert Hofer und Walter Rosenkranz. Aber wo sind die Frauen? Wäre es nicht höchste Zeit für die erste österreichische Bundespräsidentin?
„Starke Frauen“. Befeuert wird das Thema durch die deutsche Vorentscheidung für CSU-Politikerin Ilse Aigner als künftige Bundespräsidentin. Wobei in Deutschland das Staatsoberhaupt nicht wie hierzulande vom Volk, sondern von der Bundesversammlung gewählt wird. Wie über die Entscheidung zugunsten einer Frau in Deutschland nun diskutiert wird, das gefällt Conny Bischofberger, wie sie es heute in ihrer Samstags-Kolumne in der „Krone“ zum Ausdruck bringt, nicht wirklich. Sie schreibt: „Schon geht wieder eine Diskussion los, der sich Männer interessanterweise nicht stellen müssen.“ Ilse Aigner werde zum Beispiel als „ganz starke Frau“ angepriesen. Bischofberger fragt, ob man über Frank-Walter Steinmeier oder Alexander Van der Bellen je gesagt habe, dass sie „ganz starke Männer“ sind. Die Hoffnung unserer Kolumnistin: „Vielleicht zieht ja auch bei uns noch in diesem Jahrhundert eine Frau in die Hofburg ein. Eine Debatte à la Ilse Aigner werden wir dann hoffentlich nicht mehr führen müssen.“ Ja, wer weiß…
Kommen Sie gut durch den Samstag!
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