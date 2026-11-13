Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Hofburg-Kandidate | “Starke Frauen“

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/PETER LECHNER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Hofburg-Kandidaten. In zwei Jahren um diese Zeit sollten wir wissen, wer in der Periode bis 2034 das höchste Amt im Staat bekleidet – denn im Oktober 2028 wird der Nachfolger von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident gewählt. Genauer gesagt: Zu diesem Zeitpunkt findet der erste Wahlgang statt. Wie wir aus dem Jahr 2016 kennen, kann es zu einer Stichwahl und sogar zu einer Wahlwiederholung kommen. Längst hat die Debatte begonnen, wer in das Hofburg-Rennen gehen könnte. Verschiedene Namen werden da gehandelt. Als Kandidat selbst geoutet hat sich Hans Nießl, der ehemalige SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands. Aber auch der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (ebenfalls SPÖ) gilt als aussichtsreicher Hofburg-Kandidat. Auf ÖVP-Seite genannt: Othmar Karas und der ehemaliger Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer, bei der FPÖ die ehemaligen Kandidaten Norbert Hofer und Walter Rosenkranz. Aber wo sind die Frauen? Wäre es nicht höchste Zeit für die erste österreichische Bundespräsidentin?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Starke Frauen“. Befeuert wird das Thema durch die deutsche Vorentscheidung für CSU-Politikerin Ilse Aigner als künftige Bundespräsidentin. Wobei in Deutschland das Staatsoberhaupt nicht wie hierzulande vom Volk, sondern von der Bundesversammlung gewählt wird. Wie über die Entscheidung zugunsten einer Frau in Deutschland nun diskutiert wird, das gefällt Conny Bischofberger, wie sie es heute in ihrer Samstags-Kolumne in der „Krone“ zum Ausdruck bringt, nicht wirklich. Sie schreibt: „Schon geht wieder eine Diskussion los, der sich Männer interessanterweise nicht stellen müssen.“ Ilse Aigner werde zum Beispiel als „ganz starke Frau“ angepriesen. Bischofberger fragt, ob man über Frank-Walter Steinmeier oder Alexander Van der Bellen je gesagt habe, dass sie „ganz starke Männer“ sind. Die Hoffnung unserer Kolumnistin: „Vielleicht zieht ja auch bei uns noch in diesem Jahrhundert eine Frau in die Hofburg ein. Eine Debatte à la Ilse Aigner werden wir dann hoffentlich nicht mehr führen müssen.“ Ja, wer weiß…

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
13.11.2026 22:23
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Katze ist aus dem Sack
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
Der ORF bestätigt: Thurnher bleibt bis „Mitte 2027“ beim Staatsfunk.
Geheime Verlängerung
ORF-Chefin Ingrid Thurnher bleibt doch noch länger
Knalleffekt im Prozess um sexuelle Belästigung beim Land Kärnten – eine langjährige und ...
Krone Plus Logo
Beamtin verurteilt
Lehrling beim Land Kärnten: „Mein Leben zerstört!“
Bilder zeigen, wie das Schiff im Wasser liegt.
Über 130 Passagiere!
US-Kreuzfahrtschiff geht nach Tanker-Crash unter
Derzeit müssen alle Abflüge am Boden bleiben.
Alarm in USA
Luftfahrtbehörde verhängt landesweiten Flugstopp
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
136.576 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
116.578 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
98.942 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
789 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Message Macht Medien
Oberster General: „Nach Hybrid- kommt Kriegsphase“
623 mal kommentiert
Wien
Fiaker-Gespann rast unkontrolliert durch Wien
558 mal kommentiert
In der Wiener Innenstadt kam es zu einem schweren Fiaker-Unfall.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Krise drohte
Niederlande atmen auf: Koalition vorerst gerettet
Geheime Verlängerung
ORF-Chefin Ingrid Thurnher bleibt doch noch länger
Krone Plus Logo
Das „Krone“-Interview
FPÖ-Chefin spricht Klartext zu Koalitions-Krach
Gespräche mit Russland
Jetzt fix: E5 und EU sollen Europa vertreten
„Ernste Warnung“
Revolutionsgarden griffen US-Anlage in Bahrain an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf