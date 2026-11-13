Hofburg-Kandidate | “Starke Frauen“

Hofburg-Kandidaten. In zwei Jahren um diese Zeit sollten wir wissen, wer in der Periode bis 2034 das höchste Amt im Staat bekleidet – denn im Oktober 2028 wird der Nachfolger von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident gewählt. Genauer gesagt: Zu diesem Zeitpunkt findet der erste Wahlgang statt. Wie wir aus dem Jahr 2016 kennen, kann es zu einer Stichwahl und sogar zu einer Wahlwiederholung kommen. Längst hat die Debatte begonnen, wer in das Hofburg-Rennen gehen könnte. Verschiedene Namen werden da gehandelt. Als Kandidat selbst geoutet hat sich Hans Nießl, der ehemalige SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands. Aber auch der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (ebenfalls SPÖ) gilt als aussichtsreicher Hofburg-Kandidat. Auf ÖVP-Seite genannt: Othmar Karas und der ehemaliger Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer, bei der FPÖ die ehemaligen Kandidaten Norbert Hofer und Walter Rosenkranz. Aber wo sind die Frauen? Wäre es nicht höchste Zeit für die erste österreichische Bundespräsidentin?