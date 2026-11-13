„Wir wollen uns mindestens den Sieg holen!“

Jetzt wird es wieder ernst! Die Kämpfer des RSC Inzing treffen heute im Halbfinale der Ringer-Bundesliga auf den KSV Götzis aus Vorarlberg. Ab 20 Uhr wird in der Innsbrucker USI-Halle um jeden Punkt, jeden Griff und jede Wertung gekämpft. Das große Ziel ist klar: Der amtierende österreichische Mannschaftsmeister Inzing will erneut ins Finale! „Die Vorfreude ist sehr groß. Nach drei Wochen Pause, in denen sich alle Verletzten erholen konnten, sind wir nun wieder komplett und bereit. Auch unsere Legionäre sind wieder tatkräftig mit dabei“, freut sich Ringer-Ass Michael Wagner auf den bevorstehenden Showdown.