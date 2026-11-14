Weg aus Finanznot: Mehr Gemeindepartnerschaften

Bereits gemeinsame Projekte in der Region

Sie verweist auf das Kinderzentrum (KiZe), das eine gemeindeübergreifende Lösung für Kinderbildung und -betreuung brachte. Alle fünf Gemeinden stehen hinter dem gemeinsamen Projekt „Betreutes Wohnen“ in Malta und vier Gemeinden ziehen beim Abfallwirtschaftszentrum an einem Strang. „Mit der Initiative ,Cool in die Schul’ setzen alle fünf auf moderne und regionale Lösungen für den Schulweg. Nachdem die ,Cities’-App in Rennweg so positiv angenommen wurde, ziehen nun alle nach und nutzen die Plattform gemeinsam für die gesamte Region“, erzählt die SP-Landesrätin.