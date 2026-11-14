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15 Mio Euro Förderung

Weg aus Finanznot: Mehr Gemeindepartnerschaften

Kärnten
14.11.2026 12:00
Neben anderen innovativen Regionen hebt LR. Marika Lagger-Pöllinger als Vorzeigebeispiel das ...
Neben anderen innovativen Regionen hebt LR. Marika Lagger-Pöllinger als Vorzeigebeispiel das Lieser-Maltatal hervor.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Warum Gemeindepartnerschaften der Schlüssel für die Zukunft sind. Land Kärnten greift bei Initiativen mit 15 Millionen Euro unter die Arme. Das Lieser-Maltatal als Vorzeigeregion. 

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„Unsere Kommunen haben mit großen finanziellen Herausforderungen zu kämpfen. Statt auf Unterstützung vom Bund zu hoffen, gilt es, selbst aktiv zu werden und neue Wege zu beschreiten“, betont Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger.

Die nachhaltige Lösung liege nicht in Gemeindezusammenlegungen, sondern in sogenannten Partnerschaften mit Nachbarkommunen. „Dass dieses Modell funktioniert, beweist eine Region besonders stark. Im Lieser-Maltatal arbeiten Rennweg, Krems, Gmünd, Malta und Trebesing bereits seit Jahren zusammen, das Kirchturmdenken wird weggelassen!“ Stattdessen wird als Region gedacht. „Diese Vorreiterrolle sticht als echtes Best-Practice-Beispiel hervor und zeigt, wie vielfältig erfolgreiche Zusammenarbeit sein kann“, so Lagger-Pöllinger.

Geschäftsführer Helmut Zwenig (li.) und Norbert Enders, Obmann des Reinhalteverbandes, am ...
Geschäftsführer Helmut Zwenig (li.) und Norbert Enders, Obmann des Reinhalteverbandes, am Gelände des neuen Altstoffsammelzentrums in der Gemeinde Krems.(Bild: Elisa Aschbacher)

Bereits gemeinsame Projekte in der Region
Sie verweist auf das Kinderzentrum (KiZe), das eine gemeindeübergreifende Lösung für Kinderbildung und -betreuung brachte. Alle fünf Gemeinden stehen hinter dem gemeinsamen Projekt „Betreutes Wohnen“ in Malta und vier Gemeinden ziehen beim Abfallwirtschaftszentrum an einem Strang. „Mit der Initiative ,Cool in die Schul’ setzen alle fünf auf moderne und regionale Lösungen für den Schulweg. Nachdem die ,Cities’-App in Rennweg so positiv angenommen wurde, ziehen nun alle nach und nutzen die Plattform gemeinsam für die gesamte Region“, erzählt die SP-Landesrätin.

15 Millionen Euro Förderung
Damit noch mehr Gemeinden diesen Schritt wagen, stellt das Land Kärnten für die Jahre 2027 und 2028 insgesamt 15 Millionen Euro für innovative Gemeinschaftsprojekte zur Verfügung. Diese werden mit bis zu 80 Prozent gefördert. „Ziel ist es, Ressourcen durch Mehrfachnutzungen zu bündeln, denn viele Einzelstrukturen werden künftig nicht mehr finanzierbar sein.“

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