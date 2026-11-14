EU-Zertifikat für Waldbrandprofis aus NÖ

Niederösterreichs Feuerwehrleute helfen längst bei Waldbränden im Ausland. Nun steht eine neue Einheit mit Fahrzeugen und Ausrüstung für Einsätze im europäischen Katastrophenschutz bereit. Die EU-Kommission hat ihre Ausbildung, Ausstattung und Einsatzfähigkeit zertifiziert.
Beim großen Waldbrand in Hirschwang halfen Einsatzkräfte aus anderen Ländern. Umgekehrt rückten Niederösterreichs Florianis bereits mehrfach zu Bränden im Ausland aus. Für solche Einsätze verfügt der Landesfeuerwehrverband nun über ein neu zertifiziertes Waldbrandbekämpfungsmodul.
Hinter der technischen Bezeichnung steckt eine Einheit aus speziell ausgebildeten Feuerwehrmitgliedern, Fahrzeugen und Ausrüstung. Ihre Aufgabe: Waldbrände vom Boden aus mit Fahrzeugunterstützung bekämpfen.
Für internationale Einsätze bereit
Die Einheit steht nun im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens für internationale Einsätze zur Verfügung. Über dieses Verfahren können Länder bei schweren Katastrophen grenzüberschreitend Unterstützung erhalten. Mit der Zertifizierung sind auch Verpflichtungen verbunden, die Einheit für solche Einsätze bereitzuhalten.
Das Zertifikat bestätigt, dass Ausbildung, Ausrüstung, Einsatzfähigkeit und internationale Zusammenarbeit den europäischen Anforderungen entsprechen. Das Prüfverfahren begann im April 2024 und wurde Ende August 2026 erfolgreich abgeschlossen.
Hirschwang zeigte den Wert europäischer Hilfe
Innenminister Gerhard Karner überreichte die Urkunde bei einem Treffen mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Vertretern des Landesfeuerwehrverbands. Karner verwies auf die Erfahrung der niederösterreichischen Feuerwehren bei Auslandseinsätzen.
Pernkopf erinnerte an die europäische Unterstützung beim Waldbrand in Hirschwang und betonte die Investitionen in Ausrüstung, Ausbildung und Vorbeugung.
Drei der elf österreichischen Module kommen aus NÖ
„Wald- und Vegetationsbrände machen nicht an Staatsgrenzen halt“, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Entsprechend wichtig seien die europäische Zusammenarbeit, einheitliche Ausbildungsstandards und moderne Spezialausrüstung.
Österreich verfügt über elf zertifizierte EU-Katastrophenschutzmodule. Drei davon stellt der NÖ Landesfeuerwehrverband. Weitere kommen unter anderem vom Bundesheer und vom Arbeiter-Samariter-Bund.
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