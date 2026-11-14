EU-Zertifikat für Waldbrandprofis aus NÖ

Für internationale Einsätze bereit

Die Einheit steht nun im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens für internationale Einsätze zur Verfügung. Über dieses Verfahren können Länder bei schweren Katastrophen grenzüberschreitend Unterstützung erhalten. Mit der Zertifizierung sind auch Verpflichtungen verbunden, die Einheit für solche Einsätze bereitzuhalten.