Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Digitales Werkzeug

Karte als Meilenstein im Kampf gegen Waldbrände

Niederösterreich
18.10.2025 11:00
Um schneller bei Waldbränden vor Ort sein zu können, wurde von der Feuerwehr eine neue ...
Um schneller bei Waldbränden vor Ort sein zu können, wurde von der Feuerwehr eine neue Einsatzkarte erarbeitet(Bild: Bfkdo Amstetten)

Die Arbeiten für eine Einsatzkarte im Bezirk Amstetten sind abgeschlossen. Sie soll im Ernstfall für Orientierung sorgen, aber auch bei anderen Notsituationen hilfreich sein.

0 Kommentare

Wenn an einer entlegenen Stelle ein Waldbrand gemeldet wird, gilt vor allem eines für die Einsatzkräfte: Möglichst schnell dorthin zu gelangen, um ein Ausbreiten verhindern zu können. Doch die Orientierung und Wegfindung zu den teils dicht bewachsenen Gebiete ist alles andere als leicht. Nachdem im Vorjahr bereits die Forstwege im Industrieviertel kartiert, kategorisiert und digitalisiert wurden, folgen nun immer mehr Regionen im weiten Land.

66.000 Fußballfelder digitalisiert
Mittlerweile halten auch die Florianis im Bezirk Amstetten ein entsprechendes Instrument in Händen. Denn die Arbeit an der neuen Einsatzkarte „Waldbrandbekämpfung“ ist abgeschlossen, das gesamte Waldgebiet in der Region Amstetten und Waidhofen an der Ybbs in der Größe von etwa 66.000 Fußballfeldern wurde digital erfasst.

Lesen Sie auch:
In Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax loderten Flammen im Bereich der Bergspitze – ...
Flammenalarm in NÖ
Waldbrand in Hirschwang weckt dunkle Erinnerungen
24.06.2025
Krone Plus Logo
Waldbrände wüten
So lief Einsatz unserer Feuerwehr in Griechenland
03.09.2025
320 Retter im Einsatz
Ausbreitung des Waldbrands in NÖ vorerst gestoppt
09.03.2025

Zufahrtswege, Entnahmestellen
„Auf der Karte sind alle relevanten Informationen wie Wasserentnahmestellen, Zufahrts- und Forstwege, Rettungspunkte, Hubschrauberlandeplätze sowie besonders gefährdete Waldgebiete eingetragen“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber von vielen intensiven Stunden, die von den Freiwilligen mit Unterstützung von Forstbetrieben und Behörden investiert worden sind. Durch die Karte können Einsatzkräfte Anfahrtswege gezielt wählen und sofort auf vorhandene Löschwasserressourcen zurückgreifen.

Die Karte wird aber auch bei der Suche nach vermissten Personen, bei Forstarbeitsunfällen oder bei der Hilfe für feststeckende Fahrzeuge in schwierigem Gelände von großem Wert sein, betont Katzengruber.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.697 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
94.773 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
94.633 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf