Karte als Meilenstein im Kampf gegen Waldbrände

Wenn an einer entlegenen Stelle ein Waldbrand gemeldet wird, gilt vor allem eines für die Einsatzkräfte: Möglichst schnell dorthin zu gelangen, um ein Ausbreiten verhindern zu können. Doch die Orientierung und Wegfindung zu den teils dicht bewachsenen Gebiete ist alles andere als leicht. Nachdem im Vorjahr bereits die Forstwege im Industrieviertel kartiert, kategorisiert und digitalisiert wurden, folgen nun immer mehr Regionen im weiten Land.