Karte als Meilenstein im Kampf gegen Waldbrände

Die Arbeiten für eine Einsatzkarte im Bezirk Amstetten sind abgeschlossen. Sie soll im Ernstfall für Orientierung sorgen, aber auch bei anderen Notsituationen hilfreich sein.
Wenn an einer entlegenen Stelle ein Waldbrand gemeldet wird, gilt vor allem eines für die Einsatzkräfte: Möglichst schnell dorthin zu gelangen, um ein Ausbreiten verhindern zu können. Doch die Orientierung und Wegfindung zu den teils dicht bewachsenen Gebiete ist alles andere als leicht. Nachdem im Vorjahr bereits die Forstwege im Industrieviertel kartiert, kategorisiert und digitalisiert wurden, folgen nun immer mehr Regionen im weiten Land.
66.000 Fußballfelder digitalisiert
Mittlerweile halten auch die Florianis im Bezirk Amstetten ein entsprechendes Instrument in Händen. Denn die Arbeit an der neuen Einsatzkarte „Waldbrandbekämpfung“ ist abgeschlossen, das gesamte Waldgebiet in der Region Amstetten und Waidhofen an der Ybbs in der Größe von etwa 66.000 Fußballfeldern wurde digital erfasst.
Zufahrtswege, Entnahmestellen
„Auf der Karte sind alle relevanten Informationen wie Wasserentnahmestellen, Zufahrts- und Forstwege, Rettungspunkte, Hubschrauberlandeplätze sowie besonders gefährdete Waldgebiete eingetragen“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber von vielen intensiven Stunden, die von den Freiwilligen mit Unterstützung von Forstbetrieben und Behörden investiert worden sind. Durch die Karte können Einsatzkräfte Anfahrtswege gezielt wählen und sofort auf vorhandene Löschwasserressourcen zurückgreifen.
Die Karte wird aber auch bei der Suche nach vermissten Personen, bei Forstarbeitsunfällen oder bei der Hilfe für feststeckende Fahrzeuge in schwierigem Gelände von großem Wert sein, betont Katzengruber.
