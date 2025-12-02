Vorteilswelt
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres

Digital
02.12.2025 13:54
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt".

Das Weinviertler DJ-Duo Harris & Ford und das Austropop-Duo Seiler und Speer haben es in die YouTube-Jahresendcharts für Österreich geschafft. Zusammen mit Big Tim und dem Remix des Hits „Gianna“ von Pietro Basile landeten Harris & Ford auf Platz 4 der hierzulande meist geschauten YouTube-Videos.

Seiler und Speer kletterten mit „In ana aundan Sproch“ auf Platz 5, wie am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“. Dahinter reiht sich „Golden“ ein – ein Lied einer fiktiven K-Pop-Girlgroup aus dem Animationsfilm „KPop Demon Hunters“.

MrBeast an der Spitze der Top-Creator
Mit Blick auf die Top-10-Creator steht der US-YouTuber MrBeast, der unter anderem aufwendige Wettbewerbe mit hohen Preisgeldern in Videoform festhält, in Österreich ganz oben. Platz zwei sicherte sich der Kanal „Double Date“ von vier Australierinnen und Australiern.

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums führt die Plattform personalisierte „YouTube-Recaps“ ein. Sie bieten Nutzerinnen und Nutzern auf der YouTube-Startseite oder unter dem Tab „Du“ eine Zusammenfassung ihrer Sehgewohnheiten.

Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
