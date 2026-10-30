Die idyllisch gelegensten Kapellen Vorarlbergs

Ein Ausdruck von großer Dankbarkeit

Dass Kapellen nicht nur Orte des Gebets, sondern auch Ausdruck von Dankbarkeit sein können, zeigt sich in Bartholomäberg im Montafon. Auf rund 1490 Metern Seehöhe steht dort die dem heiligen Johannes geweihte Flur- und Wegkapelle direkt am Aussichtspunkt Rellseck. Die Entstehung des Gebäudes geht auf eine Initiative des aus Bartholomäberg stammenden Pfarrers Martin Zudrell zurück. Im Sommer 1948 wurde der Bau beschlossen, zahlreiche Familien unterstützten das Vorhaben mit Spenden. Am 18. Juni 1950 konnte die Kapelle schließlich unter großer Beteiligung der Bevölkerung geweiht werden. Ihr Bau stand im Zeichen der Dankbarkeit für die Heimkehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Aussichtspunkt Rellseck lässt sich von der Ortschaft Bartholomäberg erwandern. Von dort führt die Route über „Linda“ hinauf zur Kapelle, die inmitten der Berglandschaft einen weiten Blick auf das Montafon eröffnet. Wer eine längere Tour plant, kann die Wanderung etwa zum Fritzensee erweitern.