Zwischen Walsergeschichte und Bergidylle

Der Gemeine Wacholder gehört zur Familie der Zypressengewächse und ist ein immergrüner, ausgesprochen widerstandsfähiger Strauch. Dieser gedeiht bevorzugt an sonnigen, trockenen und nährstoffarmen Standorten und kommt sowohl in lichten Wäldern als auch auf Heideflächen, Magerweiden und steinigen Berghängen vor. Je nach Standort wächst die Pflanze aufrecht und strauchförmig oder bleibt in höheren Lagen niedrig und gedrungen. Charakteristisch sind die spitzen, stechenden Nadeln, die meist zu dritt am Zweig stehen und auf der Oberseite einen hellen Streifen aufweisen. Eine botanische Besonderheit sind die Früchte: Was umgangssprachlich als Wacholderbeeren bezeichnet wird, sind tatsächlich fleischig gewordene Zapfen. Sie entwickeln sich an weiblichen Pflanzen, sind zunächst grün und färben sich mit zunehmender Reife dunkelblau bis schwarz. Bis die Beeren vollständig ausgereift sind, vergehen zwei bis drei Jahre. In der Küche dienen sie aufgrund ihres würzig-harzigen Aromas als Gewürz, insbesondere für Wildgerichte, Sauerkraut und Marinaden. Die Beeren sind außerdem ein wichtiger Bestandteil von Gin und dienen zahlreichen Vogelarten als Nahrung.