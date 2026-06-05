Barbara Schönebergers „anstößiges“ Video wieder da

Was für ein kurioser Social-Media-Wirbel! Erst wurde Barbara Schönebergers neues YouTube-Video wegen angeblicher Nacktheit und sexueller Inhalte von der Plattform gesperrt, jetzt ist der Clip wieder online – Sie finden ihn weiter unten im Artikel und können selbst urteilen!
Die Moderatorin hatte ihre Fans eigentlich nur auf eine nostalgische Reise durch ihre Karriere mitnehmen wollen. Doch einige freizügigere Archivfotos aus alten Magazinen sorgten bei der automatischen Prüfung von YouTube offenbar für Alarm.
Inzwischen wurde das Video nach einer erneuten Prüfung wieder freigeschaltet – und Fans können sich den ungewöhnlich sexy Rückblick auf Barbara Schönebergers frühe Jahre nun doch ansehen.
Der Titel des Videos: „Barbara reagiert ... auf die ersten Fotos! So fing alles an!“
Darin holt die Moderatorin eine Kiste voller alter Zeitschriften und Magazine aus dem Keller. Zwischen vergilbten Titelblättern, TV-Heften und Hochglanz-Magazinen entdeckt sie zahlreiche Erinnerungen aus den frühen Jahren ihrer Karriere – darunter auch Fotoshootings, die einst für viel Aufmerksamkeit sorgten.
„Ich wollte auch mal in der geilen Wäsche da stehen“
Beim Durchblättern spricht Schöneberger offen über ihre damaligen Beweggründe. Sie habe bewusst auch sexy Fotos machen wollen.
„Ich wollte damals auch, dass mal sexy Fotos von mir entstehen, weil ich schon abgesehen habe: Mit meinem Körper wird es nicht immer so weitergehen“, erzählt die Moderatorin lachend. Damals habe sie sich gedacht: „Ich will da auch mal stehen in der geilen Wäsche.“
Anschließend zeigt sie Aufnahmen aus alten Männermagazinen und erinnert sich an die Zeit, als Fotografen sie regelmäßig auf der Straße ansprachen. Besonders ein Foto in Reizwäsche sorgt bei ihr noch heute für Schmunzeln.
Hier ist das „anstößige“ Video zum Reinsehen:
YouTube-Alarm wegen alter Fotos
Genau diese Archivaufnahmen wurden der Plattform offenbar zum Verhängnis. Die automatische Inhaltsprüfung stufte einige der gezeigten Bilder als problematisch ein. Darunter befanden sich Fotos in Unterwäsche sowie ältere Aufnahmen, die mehr Haut zeigten.
Die Folge: Das Video verschwand kurz nach der Veröffentlichung von der Plattform.
Für Schöneberger und ihre Fans keine überraschende Entscheidung. Schließlich handelt es sich bei den Bildern um Jahrzehnte alte Magazinveröffentlichungen, die bereits damals legal erschienen waren.
Happy End nach Verhandlungen
Doch die Sperre hatte nicht lange Bestand. Nach Gesprächen mit YouTube wurde der Clip erneut geprüft. Das Ergebnis: Barbara Schöneberger durfte ihr Video wieder veröffentlichen, was sie mit einem witzigen Clip auf Instagram, auf dem sie die wohl dickste Brille trägt, die sie finden konnte, auch kundtut.
Damit können Fans den ungewöhnlichen Blick in die Vergangenheit nun doch noch sehen – inklusive aller Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen aus den frühen Jahren ihrer Karriere.
Eines der bekanntesten Fernsehgesichter
Barbara Schöneberger gehört seit Jahren zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Die Moderatorin wurde unter anderem durch Sendungen wie „Blondes Gift“, „Verstehen Sie Spaß?“ und zahlreiche große TV-Shows bekannt. Zuletzt moderierte sie auch im ORF die Show vor dem Song Contest.
Zudem moderiert sie erfolgreich ihren eigenen Podcast und zählt mit Millionen Fans zu den beliebtesten Entertainerinnen des Landes. Seit Kurzem baut die 52-Jährige auch ihren eigenen YouTube-Kanal aus und gewährt dort private Einblicke hinter die Kulissen ihres Lebens und ihrer Karriere.
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