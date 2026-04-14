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„Mal ganz ehrlich ...“

Barbara Schöneberger etwa bald nackt im „Playboy“?

Society International
14.04.2026 17:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ spricht Barbara Schöneberger mit ihrem Gast Isi Glück über ein mögliches „Playboy“-Shooting. Würde die Moderatorin sich etwa für das Männer-Magazin fotografieren lassen?

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Isi Glück zierte im letzten Sommer das Cover des „Playboy“. Im Gespräch mit der Schlagersängerin plauderte Schöneberger zuerst über deren Nacktshooting, von dem sie sich sehr angetan zeigte. 

„Ich habe auch Kinder ...“
Gleichzeitig kam die Frage auf, ob sich auch Schöneberger vorstellen könnte, sich für das Männer-Magazin auszuziehen. Die Antwort der Moderatorin fiel eindeutig aus. „Bei mir geht‘s jetzt nicht mehr“, erklärte die 52-Jährige. 

Zieht sich Barbara Schöneberger etwa bald für den „Playboy“ aus? Die Moderatorin hat eine klare ...
Zieht sich Barbara Schöneberger etwa bald für den „Playboy“ aus? Die Moderatorin hat eine klare Antwort auf diese Frage ...(Bild: APA-Images / dpa / Silas Stein)

Der vorrangige Grund dafür sei ihre Familie: „Ich habe auch Kinder, das will ich denen wirklich nicht antun“, erklärte Schöneberger, um noch deutlicher zu werden. „Jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Frauen dann immer sagen ,Meine Familie war total stolz auf mich ...‘ Kein Kind zwischen zehn und 30 findet das geil!“ Ihr Fazit: „Das geht einfach nicht!“

In jungen Jahren zu zurückhaltend?
Doch Schöneberger gibt zu, dass sie in jungen Jahren auch mal freizügiger zu sehen war – etwa in Magazinen wie „FHM“ oder „Maxim“. „Ich habe mich da mal so rangerobbt, in deinem Alter“, scherzte Schöneberger an Isi Glück gewandt.

Rückblickend findet sie: „Ich hätte noch viel mehr Leuten alles zeigen sollen.“ Sie habe sich aber zurückgehalten, was sie heute auch ein wenig bereue, fuhr Schöneberger fort. Nur um sich dann zu korrigieren: „Das kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich hätte noch mehr Leuten zeigen sollen, wie super alles war.“

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Daher riet Schöneberger Isi Glück abschließend auch, diese Phase voll auszukosten, solange sie sich gut anfühle: „Genieß es, ehrlich!“

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