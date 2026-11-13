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82 (!) Mitglieder

Dieser Eisstockverein lebt die Gemeinschaft

Kärnten
13.11.2026 15:00
Lagger-Pöllinger ließ es sich nicht nehmen, sich im Stockschießen zu probieren.
Lagger-Pöllinger ließ es sich nicht nehmen, sich im Stockschießen zu probieren.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Ein neu gegründeter Eisstockverein in der Ortschaft zählt stolze 82 Mitglieder und stärkt so das Miteinander. Für große Freude sorgt das bei der Gemeinde und beim Land.

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Hier blüht die Gemeinschaft auf – und mit ihr das gesamte Vereinsleben: Mehrmals in der Woche treffen sich die Bewohner aus der Gemeinde Krems und Umgebung zum geselligen Eisstockschießen in Eisentratten. Was als lockeres Beisammensein begann, fand so großen Anklang, dass daraus mittlerweile ein eigener Verein mit 82 Mitgliedern gewachsen ist. „Dass das Interesse so groß ist, hätten wir uns selbst nicht gedacht. Nicht nur Männer, auch viele Frauen und Kinder sind dabei“, freut sich Obmann Franz Göstl.

Eigene Bahn errichtet
Doch damit überhaupt gespielt werden kann, musste erst einmal der Platz errichtet werden. Und so verwandelte sich der ehemalige Tennisplatz im Winter in ein Paradies für Eisläufer und Eisstockschützen. Seit heuer gibt es nun sogar eine eigene asphaltierte Bahn, auf der jetzt auch im Sommer geschossen werden kann. Zudem haben die Mitglieder das alte Vereinshäuschen liebevoll auf Vordermann gebracht und einen gemütlichen Ort zum Verweilen geschaffen.

Austausch im neu gestalteten Vereinshaus
Austausch im neu gestalteten Vereinshaus(Bild: Elisa Aschbacher)
Das Vereinshäuschen
Das Vereinshäuschen(Bild: Elisa Aschbacher)
Landesrätin Lagger-Pöllinger überreichte Bürgermeister Kogler einen 20.000-Euro-Scheck, der dem ...
Landesrätin Lagger-Pöllinger überreichte Bürgermeister Kogler einen 20.000-Euro-Scheck, der dem Eisstock-Verein mit Obmann Franz Göstl zugute kommt.(Bild: Elisa Aschbacher)

 Auch Bürgermeister Gottfried Kogler zeigt sich begeistert: „Nachdem der alte Eislaufplatz dem Gewerbegebiet weichen musste, suchten wir nach einem Ersatz. Freiwillige haben dann probiert, den Tennisplatz umzufunktionieren.“ Großer Dank gilt dabei dem ehrenamtlichen Eismeister Peter Magnes.

Gemeinschaft stärken
Für Freude unter den Mitgliedern sorgt die finanzielle Unterstützung des Landes. „Gemeinschaft spielt im ländlichen Raum eine besonders wichtige Rolle, darauf sind wir stolz und das gehört unterstützt“, betont Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger bei ihrem Besuch und förderte den Verein mit 20.000 Euro.

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