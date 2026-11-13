Dieser Eisstockverein lebt die Gemeinschaft

Eigene Bahn errichtet

Doch damit überhaupt gespielt werden kann, musste erst einmal der Platz errichtet werden. Und so verwandelte sich der ehemalige Tennisplatz im Winter in ein Paradies für Eisläufer und Eisstockschützen. Seit heuer gibt es nun sogar eine eigene asphaltierte Bahn, auf der jetzt auch im Sommer geschossen werden kann. Zudem haben die Mitglieder das alte Vereinshäuschen liebevoll auf Vordermann gebracht und einen gemütlichen Ort zum Verweilen geschaffen.