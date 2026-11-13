VP-Gemeindevorstand wagt sich in den „Wahl-Ring“

Gegen einen amtierenden Bürgermeister ins Wahlrennen zu gehen, ist nie leicht. Und einen seit Jahrzehnten in der Amtsstube dominierenden Bürgermeister zu schlagen, wird es wohl auch nicht. Johannes Hobel will es aber versuchen. Der ÖVP-Ortsparteiobmann wird Spitzenkandidat für die kommende Gemeinderatswahl. Und tritt damit nicht nur gegen neue Gesichter an, sondern eben auch gegen den amtierenden roten Bürgermeister Thomas Krainz.