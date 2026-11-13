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VP-Gemeindevorstand wagt sich in den „Wahl-Ring“

Kärnten
13.11.2026 13:00
In der Tourismusgemeinde am See gehen die Wogen im Gemeinderat gerne hoch, etwa wenn es um das ...
In der Tourismusgemeinde am See gehen die Wogen im Gemeinderat gerne hoch, etwa wenn es um das umstrittene Thermenprojekt geht.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Die St. Kanzianer Volkspartei hofft nach Jahrzehnten an zweiter Stelle nach der stimmgewaltigen SPÖ auf einen Umbruch: Vermessungstechniker Johannes Hobel geht mit der „Liste Johannes Hobel“ ins Rennen um den Bürgermeistersessel in der Tourismusgemeinde.

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Gegen einen amtierenden Bürgermeister ins Wahlrennen zu gehen, ist nie leicht. Und einen seit Jahrzehnten in der Amtsstube dominierenden Bürgermeister zu schlagen, wird es wohl auch nicht. Johannes Hobel will es aber versuchen. Der ÖVP-Ortsparteiobmann wird Spitzenkandidat für die kommende Gemeinderatswahl. Und tritt damit nicht nur gegen neue Gesichter an, sondern eben auch gegen den amtierenden roten Bürgermeister Thomas Krainz.

Johannes Hobel lebt mit seiner Familie in St. Kanzian, jetzt will er Bürgermeister werden.
Johannes Hobel lebt mit seiner Familie in St. Kanzian, jetzt will er Bürgermeister werden.(Bild: Hobel)

Hobel ist Vermessungstechniker und engagierter Jugendtrainer und wurde bei der letzten Vorstandssitzung als Gemeindevorstand auch zum Spitzenkandidaten für 2027 ernannt. Sein Leitspruch: „Ehrlich. Anpackend. Für ganz St. Kanzian.“ Für die Wahl gründet er seine eigene „Liste Johannes Hobel“ unter VP-Deckmantel.

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Derzeit hält die SPÖ die absolute Mehrheit in der Gemeinde. Neben Krainz als Bürgermeister, sind Alois Lach und Oskar Preinig ebenso „Urgesteine“ als 1. und 2. Vizebürgermeister. Hobel war bisher im Gemeinderat für die Referate Wasserversorgung und Wasserrecht, Raumplanung und Gemeindeentwicklung, Ortsbildpflege, Schutzwasserbau, Veranstaltungswesen, Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedelungen zuständig.

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