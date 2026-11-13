Großes Krampus-Comeback nach jahrelanger Pause

Lange mussten Lavanttaler Krampus-Fans warten, nun ist es wieder soweit. Nach neun Jahren Pause findet am Samstag, 21. November, erstmals wieder ein Krampuslauf in Wolfsberg statt. Organisator Ewald Knafl erzählt im „Krone“-Gespräch mehr.
„Noch laufen die finalen Vorbereitungen auf Hochtouren“, erzählt Ewald Knafl. Gemeinsam mit seinem Sohn, Pascal Knafl, organisiert er den Krampuslauf in Wolfsberg. Am Samstag, 21. November, ziehen nach neun Jahren Pause erstmals wieder Krampus- und Perchtengruppen durch Wolfsberg. Insgesamt 35 Gruppen aus dem In- und Ausland sollen während des Laufs für ordentlich Stimmung sorgen.
Wann: Samstag, 21. November, ab 18 Uhr
Wo: Der Lauf startet am Bleiweißparkplatz, führt über den Hohen Platz und endet am Weiherplatz.
Anschließend werden alle Gruppen am Weiherplatz präsentiert und vorgestellt. Ab 19.30 Uhr findet im Trattlpark eine Krampus- und Perchtenparty mit DJ statt.
Das Vorhaben, die Krampusse wieder nach Wolfsberg zu bringen, hatte Knafl schon längere Zeit. Er besprach seine Idee mit dem damaligen Bürgermeister Hannes Primus. „Er war begeistert von meinem Plan. Aufgrund seiner Krebs-Erkrankung wurden die Pläne jedoch nie finalisiert. Der diesjährige Krampuslauf soll daher in Gedenken an ihn stattfinden“, sagt Knafl und ergänzt: „Auch unter Bürgermeister Alexander Radl ist die Unterstützung der Stadtgemeinde von Beginn an groß gewesen.“
Keine Absperrungen
Auch wenn Krampusläufe der Unterhaltung und Brauchtumspflege dienen, ist Sicherheit das oberste Gebot für Knafl: „Wir appellieren an alle Gruppen, eine sanfte Art des Durchgehens zu wählen und auf die Besucher Acht zu geben. Außerdem prüfen wir die Schlagwerkzeuge der Gruppen und kontrollieren, ob jeder Teilnehmer nüchtern ist.“
Ich liebe das Krampus- und Perchtenbrauchtum und möchte nicht, dass es in Vergessenheit gerät.
Ewald Knafl, Organisator vom Krampuslauf in Wolfsberg
Zudem sollen Ordner entlang der Strecke für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Auf feste Absperrungen zwischen den Krampusgruppen und den Besuchern verzichtet der Organisator jedoch bewusst: „Ich habe es auf vielen Läufen erlebt, dass der gegenseitige Respekt stärker ist, wenn es keine Absperrungen gibt“, begründet Knafl die Entscheidung.
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