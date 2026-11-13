Großes Krampus-Comeback nach jahrelanger Pause

Das Vorhaben, die Krampusse wieder nach Wolfsberg zu bringen, hatte Knafl schon längere Zeit. Er besprach seine Idee mit dem damaligen Bürgermeister Hannes Primus. „Er war begeistert von meinem Plan. Aufgrund seiner Krebs-Erkrankung wurden die Pläne jedoch nie finalisiert. Der diesjährige Krampuslauf soll daher in Gedenken an ihn stattfinden“, sagt Knafl und ergänzt: „Auch unter Bürgermeister Alexander Radl ist die Unterstützung der Stadtgemeinde von Beginn an groß gewesen.“