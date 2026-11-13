Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

35 Gruppen ziehen mit

Großes Krampus-Comeback nach jahrelanger Pause

Kärnten
13.11.2026 11:00
35 Krampus- und Perchtengruppen ziehen nach neun Jahren Pause wieder durch Wolfsberg.
35 Krampus- und Perchtengruppen ziehen nach neun Jahren Pause wieder durch Wolfsberg.(Bild: Gerhard Pulsinger)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Lange mussten Lavanttaler Krampus-Fans warten, nun ist es wieder soweit. Nach neun Jahren Pause findet am Samstag, 21. November, erstmals wieder ein Krampuslauf in Wolfsberg statt. Organisator Ewald Knafl erzählt im „Krone“-Gespräch mehr. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Noch laufen die finalen Vorbereitungen auf Hochtouren“, erzählt Ewald Knafl. Gemeinsam mit seinem Sohn, Pascal Knafl, organisiert er den Krampuslauf in Wolfsberg. Am Samstag, 21. November, ziehen nach neun Jahren Pause erstmals wieder Krampus- und Perchtengruppen durch Wolfsberg. Insgesamt 35 Gruppen aus dem In- und Ausland sollen während des Laufs für ordentlich Stimmung sorgen. 

Gut zu wissen
Krampuslauf in Wolfsberg

Wann: Samstag, 21. November, ab 18 Uhr

Wo: Der Lauf startet am Bleiweißparkplatz, führt über den Hohen Platz und endet am Weiherplatz.

Anschließend werden alle Gruppen am Weiherplatz präsentiert und vorgestellt. Ab 19.30 Uhr findet im Trattlpark eine Krampus- und Perchtenparty mit DJ statt. 

Das Vorhaben, die Krampusse wieder nach Wolfsberg zu bringen, hatte Knafl schon längere Zeit. Er besprach seine Idee mit dem damaligen Bürgermeister Hannes Primus. „Er war begeistert von meinem Plan. Aufgrund seiner Krebs-Erkrankung wurden die Pläne jedoch nie finalisiert. Der diesjährige Krampuslauf soll daher in Gedenken an ihn stattfinden“, sagt Knafl und ergänzt: „Auch unter Bürgermeister Alexander Radl ist die Unterstützung der Stadtgemeinde von Beginn an groß gewesen.“

Der Krampuslauf wird von der Stadtgemeinde Wolfsberg veranstaltet und von Pascal und Ewald Knafl ...
Der Krampuslauf wird von der Stadtgemeinde Wolfsberg veranstaltet und von Pascal und Ewald Knafl organisiert.(Bild: Stadtgemeinde Wolfsberg)

Keine Absperrungen
Auch wenn Krampusläufe der Unterhaltung und Brauchtumspflege dienen, ist Sicherheit das oberste Gebot für Knafl: „Wir appellieren an alle Gruppen, eine sanfte Art des Durchgehens zu wählen und auf die Besucher Acht zu geben. Außerdem prüfen wir die Schlagwerkzeuge der Gruppen und kontrollieren, ob jeder Teilnehmer nüchtern ist.“

Zitat Icon

Ich liebe das Krampus- und Perchtenbrauchtum und möchte nicht, dass es in Vergessenheit gerät. 

Ewald Knafl, Organisator vom Krampuslauf in Wolfsberg

Zudem sollen Ordner entlang der Strecke für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Auf feste Absperrungen zwischen den Krampusgruppen und den Besuchern verzichtet der Organisator jedoch bewusst: „Ich habe es auf vielen Läufen erlebt, dass der gegenseitige Respekt stärker ist, wenn es keine Absperrungen gibt“, begründet Knafl die Entscheidung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.11.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
123.588 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
118.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
110.418 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
832 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Wirtschaft
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
704 mal kommentiert
Eine Raffinerieanlage in der ostchinesischen Stadt Nanjing
Mehr Kärnten
35 Gruppen ziehen mit
Großes Krampus-Comeback nach jahrelanger Pause
Keine Lösung in Sicht
Eltern schlagen Alarm: Kollaps in überfülltem Bus
„Workshop 4 kids“
Experimente, Versuche und Co.: Gymnasium erleben
ACHTUNG, ÜBUNG!
Dringender Appell an die Kärntner Bevölkerung
Achtung, Übung!
Schweres Erdbeben: Ganz Kärnten im Ausnahmezustand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf