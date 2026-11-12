Gegen „Parteien-Speck“ | Berechtigte Forderung

Gegen „Parteien-Speck“. Er gibt nicht auf: Die Neos, die er einst gemeinsam mit Matthias Strolz gegründet hatte und für die er in den Nationalrat gewählt wurde, warfen den Medienmanager Veit Dengler im Juli aus Klub und Partei, weil er nicht akzeptieren wollte, dass die horrend hohe Parteienförderung in Österreich, wenn schon nicht – wie geplant - sogar erhöht wird, dann doch zumindest auf Höchstniveau weiter ausbezahlt wird. Vordergründig wurde Dengler von seinen Parteifreunden damals zum Vorwurf gemacht, er habe jene Neos-Sitzung, bei der er an den Pranger gestellt wurde, versucht mit seinem Handy aufzuzeichnen. Seither sitzt der Steirer als freier Abgeordneter im Parlament und startet nun ein Volksbegehren, um die Parteienförderung zu deckeln. Das von ihm gewählte plakative Motto: „Parteien-Speck-weg“.