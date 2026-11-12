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Aber nicht am Knie

Schweigen gebrochen! Sinner gesteht geheime OP

Tennis
12.11.2026 21:26
Tennis-Star Jannik Sinner musste unters Messer.
Tennis-Star Jannik Sinner musste unters Messer.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Jahr zum Vergessen für Jannik Sinner! Nach einer langen Pause wegen einer Knieverletzung musste der Italiener nun auch noch operiert werden. Dem ehemaligen Weltranglistenersten wurden die Mandeln entfernt.

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Das verriet der Tennis-Star nun in seinem YouTube-Video „Jannik Sinner Unfiltered – Health & Recovery“. Darin sprach er offen über seine Leidenszeit im Jahr 2026 und enthüllte auch eine bislang „geheime“ Operation – dem Italiener wurden die Mandeln entfernt. Dadurch habe er „etwas Gewicht verloren“, gestand Sinner.

Weiterhin bereitet ihm allerdings sein Knie große Probleme. Eine voreilige Rückkehr auf den Tennisplatz kommt für den 25-Jährigen nicht infrage. Stattdessen lässt er sich beim Aufbautraining bewusst Zeit. „Ich möchte noch weitere zehn bis 15 Jahre spielen“, erklärte er gegenüber „Sky Italia“. Auch seine Teilnahme an den Erste Bank Open in Wien Ende Oktober musste Sinner absagen.

Hier das ganze Video:

Ein ständiges Auf und Ab machte die Rückkehr auf den Platz unmöglich. An manchen Tagen trainierte Sinner schmerzfrei, an anderen machten ihm erneut heftige Beschwerden zu schaffen. „Deshalb konnte ich nie an Wettkämpfen teilnehmen“, erklärte der Italiener.

Fünf Masters-Titel in 2026
Dabei hatte das Jahr 2026 für den Italiener zunächst vielversprechend begonnen. Bis zu seiner Verletzung gewann er fünf Masters-Turniere und führte die Weltrangliste an. Dorthin möchte er so bald wie möglich zurückkehren. Dafür müsste er allerdings den Deutschen Alexander Zverev von der Spitze verdrängen.

Zwar wird Sinner im Dezember beim Kings Cup in Saudi-Arabien erwartet, sein großes Ziel sind jedoch die Australian Open im Jänner. „Ich hoffe, dass ich dort spielen und vielleicht vorher noch ein paar Turniere bestreiten kann“, so der Italiener.

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