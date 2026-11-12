Schweigen gebrochen! Sinner gesteht geheime OP

Weiterhin bereitet ihm allerdings sein Knie große Probleme. Eine voreilige Rückkehr auf den Tennisplatz kommt für den 25-Jährigen nicht infrage. Stattdessen lässt er sich beim Aufbautraining bewusst Zeit. „Ich möchte noch weitere zehn bis 15 Jahre spielen“, erklärte er gegenüber „Sky Italia“. Auch seine Teilnahme an den Erste Bank Open in Wien Ende Oktober musste Sinner absagen.