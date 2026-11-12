Radfahrerin (53) von Rettungswagen erfasst

Stopptafel missachtet?

Auf Höhe eines Kreuzungsbereichs beabsichtigte eine 53-jährige Radfahrerin, die Friedhofstraße von rechts kommend zu queren. Dabei dürfte sie eine Stopptafel missachtet haben. Der Lenker des Rettungswagens versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.