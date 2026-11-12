Radfahrerin (53) von Rettungswagen erfasst

In Leitring im Bezirk Leibnitz (Steiermark) kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Rettungswagen und einer Radfahrerin. Letztere erlitt schwere Verletzungen.
Gegen 15.30 Uhr war am Donnerstag ein 44-jähriger Notfallsanitäter mit einem Rettungswagen in Leitring auf der Friedhofstraße in Richtung Osten unterwegs. Das Fahrzeug fuhr mit Blaulicht und Folgetonhorn.
Stopptafel missachtet?
Auf Höhe eines Kreuzungsbereichs beabsichtigte eine 53-jährige Radfahrerin, die Friedhofstraße von rechts kommend zu queren. Dabei dürfte sie eine Stopptafel missachtet haben. Der Lenker des Rettungswagens versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.
Die Radfahrerin erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Sie wurde von der Besatzung des Rettungswagens und weiteren angeforderten Einsatzkräften erstversorgt und zunächst ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, gebracht. Anschließend erfolgte die Überstellung in die Universitätsklinik Graz.
Laut eigenen Angaben war die 53-Jährige zum Unfallzeitpunkt ohne Helm unterwegs. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.
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