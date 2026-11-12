Frau (37) in Klamm verschleppt: Steirer in U-Haft

Schwere Nötigung, Freiheitsentziehung, gefährliche Drohung

Der mutmaßliche Täter, der mit einem Messer bewaffnet war, bestritt zunächst alle Vorwürfe, die Frau sei „freiwillig“ mitgefahren. Nun zeigt er sich aber teilgeständig. Über ihn wurde Untersuchungshaft verhängt: wegen Verdunkelungs-, Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr, bestätigt Andreas Rieder, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Nötigung, Freiheitsentziehung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung. Und: Der Mann war schon vorher „einschlägig“ aufgefallen, hatte also bereits einmal zugeschlagen.