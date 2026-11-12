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Frau (37) in Klamm verschleppt: Steirer in U-Haft

Steiermark
12.11.2026 16:05
Sogar via Hubschrauber wurde das Auto des Steirers gesucht und schließlich in einer abgelegenen ...
Sogar via Hubschrauber wurde das Auto des Steirers gesucht und schließlich in einer abgelegenen Klamm entdeckt!(Bild: LPD Steiermark)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Monika König-Krisper
Von Christa Blümel und Monika König-Krisper

Er verletzte seine frühere Partnerin, zerrte sie in ein Auto und verschleppte sie in einen Wald bei Thörl in der Obersteiermark. Nun stellt sich heraus: Der mutmaßliche Täter hat nicht zum ersten Mal zugeschlagen!

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Die Szenen, die sich am Dienstag in Bruck an der Mur abspielten, waren dramatisch: Wie berichtet, hatte ein 38-jähriger Steirer, offenbar rasend vor Eifersucht, seine frühere Partnerin in einem Mehrparteienhaus ausfindig gemacht. Er demolierte daraufhin die Haustür und setzte den Bekannten seiner Ex-Freundin, bei dem sie sich gerade aufgehalten hatte, mit einem Feuerzeug außer Gefecht.

Dann soll er die 37-jährige Einheimische in sein Auto gezerrt und verschleppt haben. Ein riesiger Polizeieinsatz war die Folge, samt Alarmfahndung. „Die Situation war mehr als ernst“, berichtet Polizeisprecher Markus Lamb. Eine Geiselnahme oder ein Femizid waren zu befürchten!

Schließlich gelang es vier Beamten, den 38-Jährigen in der abgelegenen Fölzklamm bei Thörl zu überwältigen. Das Opfer war verletzt, vor allem durch Hämatome im Gesicht, und stand unter einem schweren Schock.

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Schwere Nötigung, Freiheitsentziehung, gefährliche Drohung
Der mutmaßliche Täter, der mit einem Messer bewaffnet war, bestritt zunächst alle Vorwürfe, die Frau sei „freiwillig“ mitgefahren. Nun zeigt er sich aber teilgeständig. Über ihn wurde Untersuchungshaft verhängt: wegen Verdunkelungs-, Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr, bestätigt Andreas Rieder, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Nötigung, Freiheitsentziehung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung. Und: Der Mann war schon vorher „einschlägig“ aufgefallen, hatte also bereits einmal zugeschlagen.

Gegen ihn wurde auch schon mehr als einmal ein Betretungsverbot verhängt, „das ist eine polizeiliche Maßnahme zum Schutz von Gewaltopfern“, erklärt Lamb.

Zitat Icon

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wird von der Polizei für die Dauer von zwei Wochen ausgesprochen. Daran müssen sich Täter wie Opfer halten. 

Markus Lamb, Polizeisprecher

Bild: Christian Jauschowetz

Wie ein Betretungsverbot funktioniert
Das steirische Gewaltschutzzentrum ist damit oft konfrontiert: „Im Vorjahr wurde es 1555-mal ausgesprochen“, weiß Leiterin Marina Sorgo. Zu 80 Prozent gegen Männer – aber auch gegen Jugendliche und Frauen. „Gegen den Betreffenden wird ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, das heißt, er muss die Wohnstätte verlassen und darf sich der zu schützenden Person auch nicht im Umkreis von 100 Metern nähern.“

Gewaltschutzzentren-Vorsitzende Marina Sorgo
Gewaltschutzzentren-Vorsitzende Marina Sorgo(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Ein solches gilt für zunächst 14 Tage, es wird von der Polizei nach „umfassender Gefahreneinschätzung“ ausgesprochen und kann auch während dieses zweiwöchigen Zeitraumes nicht zurückgezogen, danach aber über das Gericht in Form einer einstweiligen Verfügung verlängert werden. Für beide, Täter wie Opfer, gibt es Unterstützungsangebote.

Manchmal möchten sogar die Opfer das Betretungsverbot nach einer Versöhnung revidieren. Aber die 14 Tage sind fix.

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