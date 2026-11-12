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Salvat sagt „Adios“

Coach verlässt den Vöslauer Handball-Meister!

Handball
12.11.2026 16:25
Vöslau-Coach Sebastia Salvat wechselt in die deutsche Bundesliga.
Vöslau-Coach Sebastia Salvat wechselt in die deutsche Bundesliga.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Noch am Dienstag stand er an der Vöslauer Seitenlinie, am Donnerstag folgte der Paukenschlag: Trainer Sebastia Salvat verlässt den amtierenden Handball-Meister und übernimmt den deutschen Bundesligisten Bietigheim, wo er bereits von 2021 bis 2024 als Co-Trainer tätig war.

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Der aktuell Vorletzte der Handball-Bundesliga kaufte den Spanier aus seinem langfristigen Vertrag heraus – stellt damit die Thermenstädter vor eine große Herausforderung. Salvat hatte großen Anteil am sportlichen Aufschwung der Vöslauer, der in der vergangenen Saison im ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte gipfelte. 

Dreiergespannt übernimmt interimistisch
„Ich empfinde enorme Dankbarkeit, werde es hier richtig vermissen. Ein Teil meiner Seele bleibt für immer hier und ich werde den Jags aus der Ferne die Daumen drücken. Aber ich habe den Luxus, diese super Chance wahrnehmen zu können“, so der 39-Jährige. Ihn wird bereits beim Samstags-Duell mit Schlusslicht Atzgersdorf das Dreiergespann aus Fabian Schartel, Roland Eberl und Moshe Halperin interimistisch beerben, bis ein neuer Trainer gefunden wird.

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