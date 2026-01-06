Natureislaufplätze am See sind mittlerweile rar

Perfekte Bedingungen am Ritzensee in Saalfelden

Am 2. Jänner konnte Eismeister Karl Raminger vom Bauhof Saalfelden auch für die große Eisschleife am See grünes Licht geben: „Wir haben eine 20 Zentimeter dicke Eisschicht, also perfekte Bedingungen“, gehört er zu jenen, die sich über die klirrende Kälte freuen. In der Früh wird jetzt immer die Eisdicke vermessen und am Abend die Oberfläche erneuert. Wer hier seinen Spaß hat? Raminger: „Viele Familien kommen.“ Aber auch Sportler flitzen ihre Runden.