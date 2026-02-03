Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Eisarena

Schuhverleih verhindert Kauf von Online-Tickets

Salzburg
03.02.2026 08:00
Bevor es in Salzburg auf das Eis geht, stehen sich viele Wintersportler erst einmal an der Kassa ...
Bevor es in Salzburg auf das Eis geht, stehen sich viele Wintersportler erst einmal an der Kassa die Beine in den Bauch. Eine moderne Lösung ist derzeit noch nicht in Sicht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Während es vielerorts schon selbstverständlich ist und zum Standard gehört, Eintrittskarten im Internet zu kaufen, schafft Salzburg genau das auch im Jahr 2026 noch nicht. Zumindest in dieser Saison heißt es deshalb, für die Besucher nach wie vor: vor dem Sport erst einmal anstellen.

0 Kommentare

Vor dem Wintersportvergnügen erst einmal Schlange stehen. So geht es derzeit zahlreichen Familien, die in der Stadt Salzburg eislaufen wollen. Denn: Das Ticket für die blanken Flächen in der Mozartstadt gibt es nur vor Ort. Onlinekauf? Fehlanzeige.

„Grundsätzlich wäre das vom System her möglich“, heißt es dazu seitens der Stadt Salzburg. Aber: Es gebe hier Besucherobergrenzen und man wisse nie, wie viele Eisläufer noch kommen und wie viele man dann noch hineinlassen könne.

Keine passenden Schuhe für Online-Ticketkäufer?
Vor ein weiteres Problem stellt das Thema des Schuhverleihs die Anlage, denn: Auch hier wisse man aktuell nie genau, welche Größen wann noch in welcher Anzahl verfügbar wären – und ob Besucher mit Online-Ticket dann passendes Schuhwerk bekommen.

Einen Termin mit dem Anbieter der Kassensysteme hätte es noch im Jänner geben sollen. Dieser wurde allerdings auf Februar verschoben. Eine Lösung des Problems zeichnet sich hier frühestens für die kommende Saison 2026/2027 ab.

Lesen Sie auch:
Das Museum der Moderne am Mönchsberg
Spezielles Angebot
Dieses Museum ist bei Jungen plötzlich wieder cool
29.01.2026
Schulen und Co
Stadt Salzburg baut heuer für 35 Millionen Euro
02.02.2026
Neues Programm
Wenn KI, Yoga und Hochmair im Domquartier landen
02.02.2026

Wie weit Salzburg technisch hinterherhinkt, zeigt der Vergleich mit anderen Städten. In München wird Eisläufern empfohlen, Tickets online zu kaufen. Und auch Inzell hat eine digitale Variante.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
145.843 mal gelesen
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
112.670 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
112.036 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf