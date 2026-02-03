Schuhverleih verhindert Kauf von Online-Tickets

Während es vielerorts schon selbstverständlich ist und zum Standard gehört, Eintrittskarten im Internet zu kaufen, schafft Salzburg genau das auch im Jahr 2026 noch nicht. Zumindest in dieser Saison heißt es deshalb, für die Besucher nach wie vor: vor dem Sport erst einmal anstellen.
Vor dem Wintersportvergnügen erst einmal Schlange stehen. So geht es derzeit zahlreichen Familien, die in der Stadt Salzburg eislaufen wollen. Denn: Das Ticket für die blanken Flächen in der Mozartstadt gibt es nur vor Ort. Onlinekauf? Fehlanzeige.
„Grundsätzlich wäre das vom System her möglich“, heißt es dazu seitens der Stadt Salzburg. Aber: Es gebe hier Besucherobergrenzen und man wisse nie, wie viele Eisläufer noch kommen und wie viele man dann noch hineinlassen könne.
Keine passenden Schuhe für Online-Ticketkäufer?
Vor ein weiteres Problem stellt das Thema des Schuhverleihs die Anlage, denn: Auch hier wisse man aktuell nie genau, welche Größen wann noch in welcher Anzahl verfügbar wären – und ob Besucher mit Online-Ticket dann passendes Schuhwerk bekommen.
Einen Termin mit dem Anbieter der Kassensysteme hätte es noch im Jänner geben sollen. Dieser wurde allerdings auf Februar verschoben. Eine Lösung des Problems zeichnet sich hier frühestens für die kommende Saison 2026/2027 ab.
Wie weit Salzburg technisch hinterherhinkt, zeigt der Vergleich mit anderen Städten. In München wird Eisläufern empfohlen, Tickets online zu kaufen. Und auch Inzell hat eine digitale Variante.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.