„Ohne Ausbau fallen bald 3-Jährige aus dem System“

Der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner fordert bis 2030 elf Millionen Euro für den Bau von Kindergärten. Wenn jetzt ein Investitionsstopp kommt, drohen Kinder aus dem System zu rutschen. Das sind die Hintergründe.
Die steirische Landeshauptstadt zählt mehr als 300.000 Einwohner, Tendenz steigend. Dementsprechend muss auch die Betreuung von Kindern gesichert sein, um Familien in der Stadt zu halten. Heuer wurden in Graz vier neue Kindergartengruppen (ca. 22 Kinder pro Gruppe) und eine Krippengruppe eröffnet.
Doch der Ausbau müsse weiter und stärker vorangehen, fordert Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Denn die Vorgaben der EU (die sogenannten Barcelona-Ziele) sind noch nicht erreicht – außerdem warten neue Hürden.
Ich warne davor, jetzt nicht weiter zu investieren. Wir müssen jeder Familie, die will, einen Platz anbieten können.
Stadtrat Kurt Hohensinner
Bild: Christian Jauschowetz
Was das zweite Pflichtjahr bedeutet
„Das verpflichtende zweite Kindergartenjahr soll österreichweit 2027/28 kommen. Und die Gruppen in Kindergärten werden in der Steiermark weiter verkleinert. Wenn wir nicht massiv investieren, könnten dreijährige Kinder ohne einen Platz dastehen“, sagt Hohensinner. Denn mit dem zweiten Pflichtjahr müssen alle Vierjährigen einen Kindergarten besuchen. Gibt es nicht genug Plätze, würden folglich jüngere Kinder aus dem System rutschen. Außerdem werden die Gruppen in steirischen Kindergärten bis 2031/32 auf 20 Kinder verkleinert. Auch das macht neue Kapazitäten nötig.
Graz hat Geldprobleme, Familien wandern ab
Doch Graz steckt in finanziellen Nöten. Hohensinner warnt davor, in diesem Bereich zu sparen. Bis 2030 rechnet er mit elf Millionen Euro, die notwendig sind. Derzeit besuchen 7458 Kinder einen Kindergarten in Graz (94,7 Prozent Versorgungsgrad). Die Situation hat sich im Vergleich zum Vorjahr gebessert, da lag der Wert nur bei drastischen 90,9 Prozent. 2021 betrug der Anteil bereits einmal 97 Prozent.
Hohensinner freut sich über den Trend zurück, meint aber auch, dass man diesen weiterverfolgen muss – und warnt davor, dass Familien mit Kindern ins Umland abwandern. „Das haben wir heuer erstmals stark gespürt und auch die entsprechenden Rückmeldungen von Eltern bekommen“, sagt Hohensinner. So sank tatsächlich die Zahl der zu betreuenden Kinder heuer im Vergleich zum Vorjahr um 300 ab. „Doch das ist eine Momentaufnahme – und es sollte uns zu denken geben, wenn Familien nicht mehr in Graz wohnen wollen!“
Der Kindergartenausbau dürfe jetzt jedenfalls nicht gestoppt werden, mahnt Hohensinner ein. Das hätte massive Folgen.
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