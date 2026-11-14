„Ohne Ausbau fallen bald 3-Jährige aus dem System“

Was das zweite Pflichtjahr bedeutet

„Das verpflichtende zweite Kindergartenjahr soll österreichweit 2027/28 kommen. Und die Gruppen in Kindergärten werden in der Steiermark weiter verkleinert. Wenn wir nicht massiv investieren, könnten dreijährige Kinder ohne einen Platz dastehen“, sagt Hohensinner. Denn mit dem zweiten Pflichtjahr müssen alle Vierjährigen einen Kindergarten besuchen. Gibt es nicht genug Plätze, würden folglich jüngere Kinder aus dem System rutschen. Außerdem werden die Gruppen in steirischen Kindergärten bis 2031/32 auf 20 Kinder verkleinert. Auch das macht neue Kapazitäten nötig.