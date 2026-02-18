Familie stand plötzlich ohne Kindergartenplatz da

System läuft nicht rund

„Keiner hat uns gewarnt, dass die Gefahr besteht, dass wir gar keine Kindergartenplätze mehr bekommen könnten“, ärgern sich die Eltern, die sich von den Behörden im Stich gelassen fühlen. Sie haben sich zur Sicherheit nun um eine Volksschule für ihre Zwillinge bemüht, bevor es auch dafür zu spät ist – „alternativ wären wir vielleicht ohne Betreuung dagestanden“.