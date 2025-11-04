Kindergarten: Gruppen werden langsamer verkleinert

Schärfer fällt die Kritik von den Grünen aus: „Die Steiermark ist bei der Kinderbetreuung ohnehin österreichweites Schlusslicht. Damit betreibt die Landesregierung erneut Budgetpolitik zum Nachteil der Kinder und Pädagogen“, sagt Veronika Nitsche. Neos-Chef Niko Swatek: „Wenn heute Kindergartenplätze fehlen, liegt das nicht an der Gruppenverkleinerung, sondern daran, dass die Landesregierung den Ausbau jahrelang verschlafen hat.“ Pädagogen betonen indes, dass die wissenschaftliche Empfehlung gar bei 15 bis 18 Kindern pro Gruppe liege – Interessensvertreter statteten Hermann einen Besuch ab.