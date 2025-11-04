Vorteilswelt
In der Steiermark

Kindergarten: Gruppen werden langsamer verkleinert

Steiermark
04.11.2025 19:00
Aktuell liegt die Höchstzahl bei 22 Kindern pro Kindergartengruppe (Symbolbild).
Aktuell liegt die Höchstzahl bei 22 Kindern pro Kindergartengruppe (Symbolbild).(Bild: Pail Sepp)

Für eine bessere pädagogische Betreuung wurden die steirischen Kindergartengruppen bisher jährlich verkleinert. Jetzt weicht die Politik vom Plan ab: Um ausreichend Plätze durch weiteren Ausbau zu garantieren, wird das Ziel von 20 Kindern pro Gruppe auf 2031/2032 verschoben.

0 Kommentare

Das Land Steiermark steigt bei der Absenkung der maximalen Gruppengröße in Kindergärten auf die Bremse. Für einen besseren Betreuungsschlüssel wurden zuletzt die Gruppen Jahr für Jahr um ein Kind verkleinert – von anfangs 25 auf aktuell 22. „Für viele Gemeinden, vor allem jenen in Ballungsräumen, ist das herausfordernd“, sagt Bildungslandesrat Stefan Hermann von der FPÖ.

In Zahlen: Heuer wurden landesweit 1500 Betreuungsplätze aufgrund der Absenkung gekürzt, gleichzeitig wurden 1700 neue geschaffen. Dieses hohe Ausbau-Niveau zu halten, wurde in Sparzeiten zur Mammutaufgabe – zuletzt schlug der Leibnitzer Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ) Alarm.

Graz als Sorgenkind
„Das größte Problem besteht aber in Graz. Hier gehen 280 Plätze pro Jahr verloren, der Versorgungsgrad könnte bald erstmals unter 90 Prozent fallen“, so Hermann. „Es darf keine Familien geben, die für ihr Kind keinen Platz finden. Auch dann, wenn das zweite verpflichtende Kindergartenjahr kommt“, sagt Mitinitiatorin Manuela Khom (ÖVP).

Für viele Gemeinden, vor allem jenen in Ballungsräumen, ist das herausfordernd. Graz, Leoben, Bruck an der Mur, Kapfenberg und Leibnitz sind unter anderem Akutfälle.

Stefan Hermann

FPÖ-Bildungslandesrat

Bild: Jauschowetz Christian

Der neue Fahrplan: 2028/2029 soll die Gruppengröße auf 21 abgesenkt werden. Erst im Jahr 2031/2032 wird dann das Ziel von 20 Kindern pro Gruppe erreicht, wobei in ländlichen Regionen teils jetzt die Gruppen schon deutlich kleiner sind. Im Bundesländervergleich liegt die Steiermark aktuell im Mittelfeld – nur Tirol hat die Zahl von 20 bereits festgelegt, Kärnten stoppte im Vorjahr die Absenkung gänzlich.

Viel Kritik, aber auch Verständnis
Der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) sagt: „Der vorläufige Stopp der weiteren Absenkung bei der Kindergarten-Gruppenhöchstzahl ist eine aktuell leider notwendige Maßnahme. Das bringt eine Atempause, ist aber keine Einladung zum Ausruhen.“ Der Ausbau in der Elementarbildung gehöre dringend weiter forciert.

Die Steiermark ist bei der Kinderbetreuung ohnehin österreichweites Schlusslicht. Damit betreibt die Landesregierung erneut Budgetpolitik zum Nachteil der Kinder und Pädagogen.

Veronika Nitsche

Grüne Bildungssprecherin

Bild: Jauschowetz Christian

Schärfer fällt die Kritik von den Grünen aus: „Die Steiermark ist bei der Kinderbetreuung ohnehin österreichweites Schlusslicht. Damit betreibt die Landesregierung erneut Budgetpolitik zum Nachteil der Kinder und Pädagogen“, sagt Veronika Nitsche. Neos-Chef Niko Swatek: „Wenn heute Kindergartenplätze fehlen, liegt das nicht an der Gruppenverkleinerung, sondern daran, dass die Landesregierung den Ausbau jahrelang verschlafen hat.“ Pädagogen betonen indes, dass die wissenschaftliche Empfehlung gar bei 15 bis 18 Kindern pro Gruppe liege – Interessensvertreter statteten Hermann einen Besuch ab.

Dieser ist optimistisch: „In der nächsten Landtagssitzung wird der Initiativantrag von FPÖ und ÖVP vorgebracht.“ Gleichzeitig sind Maßnahmen zur günstigeren Errichtung von Einrichtungen angedacht. „Aktuell braucht es etwa 1,2 Millionen Euro für jede neue Kindergartengruppe. Wir wollen die Kosten für Gemeinden um 20 Prozent reduzieren.“

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Steiermark

