Experimente, Versuche und Co.: Gymnasium erleben

Der Bildungscampus in Völkermarkt wurde diese Woche für mehr als 100 Volksschüler der vierten Klassen zum Schauplatz von „Workshop 4 kids“. Dabei durften die Kinder nicht nur zuschauen, sondern „live“ erleben, wie im Gymnasium gelernt wird.
Sich mit 9 oder 10 Jahren schon für eine schulische Laufbahn entscheiden, ist nicht gerade einfach. Gerade deswegen hat sich das Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt ein besonderes Konzept ausgedacht: „Beim Workshop 4 Kids“ dürfen Volksschüler der 4. Klasse das Lernen im Gymnasium aus erster Hand erfahren.
An elf Stationen quer durch den Bildungscampus wird mikroskopiert, geturnt und 3-D-gedruckt. Schüler aus der Ober- und Unterstufe werden dabei zu Lehrern. „Mehr als 130 Schüler aus dem ganzen Bezirk sind an zwei Tagen bei uns“, erklärt Schulleiterin Elvira Steindorfer. Jede Station wird 19 Minuten lang gespielt. Im Chemiesaal wird dann etwa selbst Seife hergestellt, im Physiksaal ein Schaltkreis gesteckt. Organisatorisch ist die Veranstaltung eine Herausforderung, immerhin machen Schüler aus allen Stufen mit. „Es lohnt sich aber, denn die zwei Workshoptage bleiben den Kindern besser im Gedächtnis als ein Tag der offenen Tür. Das hören wir immer wieder“, ergänzt Steindorfer. Heuer gibt es sogar einen Besucherrekord.
Alle organisatorischen Fragen rund um den Schulbesuch werden beim traditionellen Tag der offenen Tür im Jänner beantwortet.
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