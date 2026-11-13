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„Workshop 4 kids“

Experimente, Versuche und Co.: Gymnasium erleben

Kärnten
13.11.2026 09:00
Schüler, die zu Lehrern werden und Volksschüler, die das Alpen-Adria-Gymnasium richtig entdecken ...
Schüler, die zu Lehrern werden und Volksschüler, die das Alpen-Adria-Gymnasium richtig entdecken und kennenlernen dürfen: Beim „Workshop 4 kids“ wurde experimentiert, gebaut und gelernt.(Bild: AAG/Paul Burchhart, Noah Klanšek)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Der Bildungscampus in Völkermarkt wurde diese Woche für mehr als 100 Volksschüler der vierten Klassen zum Schauplatz von „Workshop 4 kids“. Dabei durften die Kinder nicht nur zuschauen, sondern „live“ erleben, wie im Gymnasium gelernt wird.

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Sich mit 9 oder 10 Jahren schon für eine schulische Laufbahn entscheiden, ist nicht gerade einfach. Gerade deswegen hat sich das Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt ein besonderes Konzept ausgedacht: „Beim Workshop 4 Kids“ dürfen Volksschüler der 4. Klasse das Lernen im Gymnasium aus erster Hand erfahren.

Auch im Turnsaal wurde eine Station aufgebaut
Auch im Turnsaal wurde eine Station aufgebaut(Bild: AAG/Paul Burchhart, Noah Klanšek)
In allen Funktionssälen durfte experimentiert werden
In allen Funktionssälen durfte experimentiert werden(Bild: AAG/Paul Burchhart, Noah Klanšek)
Erklärt wurden die Stationen von Gymnasiasten
Erklärt wurden die Stationen von Gymnasiasten(Bild: AAG/Paul Burchhart, Noah Klanšek)
„Lernen, dass in Erinnerung bleibt“, ist das Motto der Workshops.
„Lernen, dass in Erinnerung bleibt“, ist das Motto der Workshops.(Bild: AAG/Paul Burchhart, Noah Klanšek)

An elf Stationen quer durch den Bildungscampus wird mikroskopiert, geturnt und 3-D-gedruckt. Schüler aus der Ober- und Unterstufe werden dabei zu Lehrern. „Mehr als 130 Schüler aus dem ganzen Bezirk sind an zwei Tagen bei uns“, erklärt Schulleiterin Elvira Steindorfer. Jede Station wird 19 Minuten lang gespielt. Im Chemiesaal wird dann etwa selbst Seife hergestellt, im Physiksaal ein Schaltkreis gesteckt. Organisatorisch ist die Veranstaltung eine Herausforderung, immerhin machen Schüler aus allen Stufen mit. „Es lohnt sich aber, denn die zwei Workshoptage bleiben den Kindern besser im Gedächtnis als ein Tag der offenen Tür. Das hören wir immer wieder“, ergänzt Steindorfer. Heuer gibt es sogar einen Besucherrekord.

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