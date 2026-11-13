Experimente, Versuche und Co.: Gymnasium erleben

An elf Stationen quer durch den Bildungscampus wird mikroskopiert, geturnt und 3-D-gedruckt. Schüler aus der Ober- und Unterstufe werden dabei zu Lehrern. „Mehr als 130 Schüler aus dem ganzen Bezirk sind an zwei Tagen bei uns“, erklärt Schulleiterin Elvira Steindorfer. Jede Station wird 19 Minuten lang gespielt. Im Chemiesaal wird dann etwa selbst Seife hergestellt, im Physiksaal ein Schaltkreis gesteckt. Organisatorisch ist die Veranstaltung eine Herausforderung, immerhin machen Schüler aus allen Stufen mit. „Es lohnt sich aber, denn die zwei Workshoptage bleiben den Kindern besser im Gedächtnis als ein Tag der offenen Tür. Das hören wir immer wieder“, ergänzt Steindorfer. Heuer gibt es sogar einen Besucherrekord.