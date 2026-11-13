Dringender Appell an die Kärntner Bevölkerung

Dieses Szenario ist Teil der Katastrophenschutzübung „Combined Success“. Das Erdbeben ist nicht real. So würde der Appell des Landes im Ernstfall lauten:
Liebe Kärntnerinnen, liebe Kärntner!
Unsere Heimat wurde von einem schweren Erdbeben erschüttert. Vom Land Kärnten, den Bezirken und Gemeinden wurden die Krisenstäbe aktiviert. Die Leuchttürme in den Gemeinden (siehe Grafik auf Seiten 12/13, Anm.) wurden als Anlaufstellen für die Bevölkerung hochgefahren. Wir sehen das Leid, die Schäden und die verzweifelten Menschen. Viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger befinden sich aktuell in großer Not – Sie können sich sicher sein: Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um zu helfen. Unsere Rettungs- und Einsatzkräfte, das österreichische Bundesheer, Fachleute, Organisationen und Unternehmen stehen voll im Einsatz. Es ist wichtig, dass Sie ihnen Raum zum Arbeiten geben und den Anweisungen strikt Folge leisten. Informieren Sie sich bitte auch laufend über das Geschehen im Radio oder beziehen Sie Ihre Informationen direkt am Leuchtturm in Ihrer Gemeinde – dort erhalten Sie Unterstützung von unseren Helferinnen und Helfern und im Bedarfsfall auch medizinische Versorgung. Wir bitten um Verständnis dafür, dass unsere Kräfte nicht überall gleichzeitig sein können: Einsatzschwerpunkte werden anhand ihrer Schwere und der akuten Gefahrenlage priorisiert und kontinuierlich abgearbeitet. Bitte bewahren Sie Ruhe und einen kühlen Kopf – wir vergessen Sie nicht!
Sie selbst können in Ihrem persönlichen Umfeld Großes bewirken – leisten Sie Erste Hilfe, unterstützen Sie ältere Personen und Kinder, spenden Sie Trost und bieten Sie eine starke Schulter. Wir müssen jedoch an dieser Stelle dringend an Sie appellieren: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, meiden Sie die Gefahrenbereiche. Handeln Sie nicht impulsiv oder überstürzt.
Unser Dank geht an alle im Einsatz stehenden Kräfte – an jene Menschen, die in diesen schweren Stunden für Kärnten da sind. Gemeinsam werden wir diese Krise meistern!
In Verbundenheit, die Kärntner Landesregierung.
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