Dringender Appell an die Kärntner Bevölkerung

Unsere Heimat wurde von einem schweren Erdbeben erschüttert. Vom Land Kärnten, den Bezirken und Gemeinden wurden die Krisenstäbe aktiviert. Die Leuchttürme in den Gemeinden (siehe Grafik auf Seiten 12/13, Anm.) wurden als Anlaufstellen für die Bevölkerung hochgefahren. Wir sehen das Leid, die Schäden und die verzweifelten Menschen. Viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger befinden sich aktuell in großer Not – Sie können sich sicher sein: Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um zu helfen. Unsere Rettungs- und Einsatzkräfte, das österreichische Bundesheer, Fachleute, Organisationen und Unternehmen stehen voll im Einsatz. Es ist wichtig, dass Sie ihnen Raum zum Arbeiten geben und den Anweisungen strikt Folge leisten. Informieren Sie sich bitte auch laufend über das Geschehen im Radio oder beziehen Sie Ihre Informationen direkt am Leuchtturm in Ihrer Gemeinde – dort erhalten Sie Unterstützung von unseren Helferinnen und Helfern und im Bedarfsfall auch medizinische Versorgung. Wir bitten um Verständnis dafür, dass unsere Kräfte nicht überall gleichzeitig sein können: Einsatzschwerpunkte werden anhand ihrer Schwere und der akuten Gefahrenlage priorisiert und kontinuierlich abgearbeitet. Bitte bewahren Sie Ruhe und einen kühlen Kopf – wir vergessen Sie nicht!