Moderner Bildungscampus für 880 Schüler eröffnet

Seit Jahren wurde über eine Sanierung des alten Gymnasiums gesprochen. 50 Jahre war das Gebäude prägend für die Bildungslandschaft der Stadtgemeinde und der gesamten Region, bis es vor knapp zwei Jahren abgerissen wurde. Dann hieß es: „Umzug“ und 800 Schüler wanderten in die Containerschule, die Ersatzheimat der Klassen wurde. Plangerecht wurde der Campus im Sommer fertiggestellt; das neue Schuljahr für 28 Gymnasium-Klassen und zehn HAK-Klassen durfte bereits im Neubau starten.