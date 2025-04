Warum der „Pfusch“ heuer zur Boom-Branche wird

Bauwirtschaft am meisten betroffen

„Am meisten betroffen sind die Bauwirtschaft, das Handwerksgewerbe, insbesondere Reparaturen, sowie Dienstleistungen wie Friseur, Putzfrau oder Babysitter“. In Zahlen: Den größten Anteil an der Schattenwirtschaft mit rund 39 Prozent haben in Österreich das Baugewerbe und die Handwerksbetriebe. Mit einem Anteil von 17 Prozent folgen die sonstigen Gewerbebetriebe und haushaltsnahe Dienstleistungen.