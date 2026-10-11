Gefahr in Verzug: Lkw aus Verkehr gezogen

Die Polizei kontrollierte im Zeitraum von 5. bis 8. Oktober. Als „Negativausreißer“ führte die Exekutive ein in Litauen zugelassenes Sattelkraftfahrzeug an, bei dem sich die komplette Lauffläche vom Reifen gelöst hatte. Vier Reifen waren komplett abgefahren. Bei einem in Polen zugelassenen Lkw wies lediglich eine der drei Anhängerachsen Bremswirkung auf. Einem marokkanischen Sattelzugfahrzeug musste die Weiterfahrt wegen gänzlich ausgeschlagener Lenkgelenke untersagt werden. Nach entsprechenden Reparaturarbeiten setzten sämtliche Fahrzeuge ihre Fahrt fort.