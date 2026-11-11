Bürgerliste sprengt Koalition mit SPÖ in Vösendorf

Keine absolute ÖVP-Mehrheit mehr

Die weitere Ernüchterung gab es dann bei einer Gemeinderatswahl im September 2025 im knapp 8000 Einwohner zählendem Ort direkt an der südlichen Wiener Stadtgrenze: Die ÖVP bekam keine absolute Mehrheit mehr, sondern 12 von 33 Sitzen und verlor damit fünf Mandate. Die SPÖ hielt ihre zehn Mandate, die Bürgerliste V2000 kam auf sechs (plus drei) und die FPÖ auf drei Sitze. Grüne und NEOS halten je ein Mandat. Es begann die Partnersuche, bei der sich schließlich SPÖ und Bürgerliste einigten.

Koalitionsvertrag beendet

Gut ein Jahr danach folgt nun die Trennung: Nach der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend kündigt Partei-Chef Peter Meisinger die Zusammenarbeit auf und tut dies via Social Media kund. Begründung: „Aufgrund diverser Vorgangsweisen unseres Koalitionspartners, besonders in Bezug auf die finanzielle Ausrichtung unserer Gemeinde ... haben wir uns dazu entschlossen, den Koalitionsvertrag zu beenden.“