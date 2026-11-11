Bürgerliste sprengt Koalition mit SPÖ in Vösendorf

Seit Jahren nehmen die politischen Turbulenzen in Vösendorf, Bezirk Mödling, kein Ende: Die Bürgerliste V2000 hat nun die Koalition mit der SPÖ beendet. Grund dafür seien „diverse Vorgangsweisen“ des bisherigen Partners, besonders in Bezug „auf die finanzielle Ausrichtung unserer Gemeinde“.
Es war immer die SPÖ, die in der Marktgemeinde Vösendorf, Bezirk Vösendorf, den Bürgermeister stellte. Jahrzehntelang sogar mit absoluter Mehrheit. Doch das änderte sich nach der Gemeinderatswahl im Jahr 2000: Da übernahm Hannes Koza das Zepter in ÖVP-Hand. Seine Ära endete mit einem Schlag – aber nicht mit einem Pauken-, sondern mit einem Faustschlag. Koza gab zu, sich selbst verletzt und den Überfall im Dezember 2024 im idyllischen Schlosspark gleich neben dem Gemeindeamt erfunden zu haben. Sein Rücktritt als Ortschef folgte im Februar 2025, seine Parteikollegin Birgit Petross übernahm die Amtsgeschäfte. Kozas Verurteilung wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und falscher Beweisaussage folgte im März 2025: rechtskräftig neun Monate bedingte Haft.
Keine absolute ÖVP-Mehrheit mehr
Die weitere Ernüchterung gab es dann bei einer Gemeinderatswahl im September 2025 im knapp 8000 Einwohner zählendem Ort direkt an der südlichen Wiener Stadtgrenze: Die ÖVP bekam keine absolute Mehrheit mehr, sondern 12 von 33 Sitzen und verlor damit fünf Mandate. Die SPÖ hielt ihre zehn Mandate, die Bürgerliste V2000 kam auf sechs (plus drei) und die FPÖ auf drei Sitze. Grüne und NEOS halten je ein Mandat. Es begann die Partnersuche, bei der sich schließlich SPÖ und Bürgerliste einigten.
Koalitionsvertrag beendet
Gut ein Jahr danach folgt nun die Trennung: Nach der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend kündigt Partei-Chef Peter Meisinger die Zusammenarbeit auf und tut dies via Social Media kund. Begründung: „Aufgrund diverser Vorgangsweisen unseres Koalitionspartners, besonders in Bezug auf die finanzielle Ausrichtung unserer Gemeinde ... haben wir uns dazu entschlossen, den Koalitionsvertrag zu beenden.“
„Vösendorf braucht Stabilität“
Dazu meldet sich SPÖ-Bürgermeisterin Gabriele Scharrer mit einer Stellungnahme bei der APA, darin heißt es: „Es gilt, je nach Thema und Fragestellung solide Mehrheiten zu finden. Vösendorf braucht Stabilität und eine ruhige Führung, dafür stehe ich weiterhin. Auch wenn die Herausforderungen groß und vielfältig sind, die SPÖ und ihr Gemeinderatsteam steht weiterhin für konstruktive, offene und wertschätzende Arbeit über Parteigrenzen hinweg.“
Eine Wortmeldung in den sozialen Medien gibt es auch vom Team von Birigt Petross: „Vösendorf braucht keinen weiteren Stillstand, sondern klare Entscheidungen, tragfähige Lösungen und endlich wieder Fortschritt.“ Sie spricht wichtige Projekte an, die nicht vorangekommen sind und versichert: „Wir sind bereit, unseren Beitrag dazu zu leisten.“
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