Vösendorf: SPÖ übernimmt das Bürgermeisteramt

Die ÖVP errang 2024 48,9 Prozent und sank am 21. September 2025 aber auf 33,13 (12 Mandate)- und hat damit ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Die SPÖ verlor ebenso (- 2,09 Prozent), kam auf 28,11 Prozent (10 Mandate). Der dritte Platz ging an V2000, und zwar mit 18,98 % der Stimmen und damit 6 Mandaten. Die Freiheitlichen ziehen mit 3 Sitzen in den neuen Gemeinderat ein, Grüne und Neos mit jeweils einem Mandat.