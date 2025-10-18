Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖVP ausgebremst

Vösendorf: SPÖ übernimmt das Bürgermeisteramt

Niederösterreich
18.10.2025 10:31
Neue Bürgermeisterin: Gabriele Scharrer (SPÖ) wird am Montag zur Bürgermeisterin gewählt.
Neue Bürgermeisterin: Gabriele Scharrer (SPÖ) wird am Montag zur Bürgermeisterin gewählt.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber, SPÖ-Vösendorf)

Es war schon von der Wahl ein hartnäckiges Gerücht – nun ist es fix. In Vösendorf übernimmt wieder eine SPÖ-Bürgermeisterin die Amtsgeschäfte. Die bisher regierende ÖVP muss nach einer Serie an Skandalen in die Oppostition.

0 Kommentare

Auch das ist Demokratie: Obwohl die Volkspartei in Vösendorf im Bezirk Mödling auch nach der Gemeinderatswahl die stärkste Partei geblieben ist, haben SPÖ und die Bürgerliste V 2000 eine Allianz gegen die Schwarzen geschmiedet.

Der politische Hintergrund: Nach einem Skandalreigen rund um Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) kam es, wie berichtet, zu den Neuwahlen. Koza hatte eine Attacke auf sich erfunden, dann die Reißleine gezogen und sich aus allen politischen Ämtern zurückgezogen.  Birgit Petross trat statt ihm für die Volkspartei an – und musste ein Minus von 15,7 Prozent hinnehmen.

Lesen Sie auch:
ÖVP-Bürgermeisterin Birgit Petross und ihr Team mussten Verluste hinnehmen. Die Volkspartei ...
Gemeinderatswahl
Herbe Schlappe für die Volkspartei in Vösendorf
21.09.2025
Wahl in Vösendorf
Kehrt in „Skandal-Gemeinde“ nun endlich Ruhe ein?
15.09.2025
„Lebenswerk zerstört“
Brutalen Angriff erfunden: Ex-Ortschef verurteilt
20.03.2025

Die ÖVP errang 2024 48,9 Prozent und sank am 21. September 2025 aber auf 33,13 (12 Mandate)- und hat damit ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Die SPÖ verlor ebenso (- 2,09 Prozent), kam auf 28,11 Prozent (10 Mandate). Der dritte Platz ging an V2000, und zwar mit 18,98 % der Stimmen und damit 6 Mandaten. Die Freiheitlichen ziehen mit 3 Sitzen in den neuen Gemeinderat ein, Grüne und Neos mit jeweils einem Mandat. 

SPÖ leistete „Vorarbeit“
Schon am Wahlabend schien aber klar, dass SPÖ-Spitzenkandidatin Gabriele Scharrer das politische Heft in der Hand hat – und mit anderen Fraktionen bereits Gespräche in positiver Atmosphäre laufen. Heute folgte nun die offizielle Erklärung: Man hat sich in Vösendorf auf eine Koalition ohne Volkspartei geeinigt. Scharrer soll kommenden Montag zur Bürgermeisterin gewählt werden.

Die Volkspartei-Niederösterreich verliert damit einen Bürgermeister-Sitz. SPÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich kann indes feiern, dass es zu seiner Amtszeit so viele „rote“ Bürgermeister gibt wie schon seit Jahrzehnten nicht – nämlich landesweit 107.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.694 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
93.410 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
92.738 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf