Vösendorf: SPÖ übernimmt das Bürgermeisteramt

Es war schon von der Wahl ein hartnäckiges Gerücht – nun ist es fix. In Vösendorf übernimmt wieder eine SPÖ-Bürgermeisterin die Amtsgeschäfte. Die bisher regierende ÖVP muss nach einer Serie an Skandalen in die Oppostition.
Auch das ist Demokratie: Obwohl die Volkspartei in Vösendorf im Bezirk Mödling auch nach der Gemeinderatswahl die stärkste Partei geblieben ist, haben SPÖ und die Bürgerliste V 2000 eine Allianz gegen die Schwarzen geschmiedet.
Der politische Hintergrund: Nach einem Skandalreigen rund um Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) kam es, wie berichtet, zu den Neuwahlen. Koza hatte eine Attacke auf sich erfunden, dann die Reißleine gezogen und sich aus allen politischen Ämtern zurückgezogen. Birgit Petross trat statt ihm für die Volkspartei an – und musste ein Minus von 15,7 Prozent hinnehmen.
Die ÖVP errang 2024 48,9 Prozent und sank am 21. September 2025 aber auf 33,13 (12 Mandate)- und hat damit ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Die SPÖ verlor ebenso (- 2,09 Prozent), kam auf 28,11 Prozent (10 Mandate). Der dritte Platz ging an V2000, und zwar mit 18,98 % der Stimmen und damit 6 Mandaten. Die Freiheitlichen ziehen mit 3 Sitzen in den neuen Gemeinderat ein, Grüne und Neos mit jeweils einem Mandat.
SPÖ leistete „Vorarbeit“
Schon am Wahlabend schien aber klar, dass SPÖ-Spitzenkandidatin Gabriele Scharrer das politische Heft in der Hand hat – und mit anderen Fraktionen bereits Gespräche in positiver Atmosphäre laufen. Heute folgte nun die offizielle Erklärung: Man hat sich in Vösendorf auf eine Koalition ohne Volkspartei geeinigt. Scharrer soll kommenden Montag zur Bürgermeisterin gewählt werden.
Die Volkspartei-Niederösterreich verliert damit einen Bürgermeister-Sitz. SPÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich kann indes feiern, dass es zu seiner Amtszeit so viele „rote“ Bürgermeister gibt wie schon seit Jahrzehnten nicht – nämlich landesweit 107.
