Herbe Schlappe für die Volkspartei in Vösendorf

Tiefrote Zahlen für die Schwarzen bei der Gemeinderatswahl in Vösendorf. Nun muss eine Koalition regieren. ÖVP und SPÖ – und damit zwei Parteien, die Verluste eingefahren haben – stellen den Führungsanspruch ...
Die zweite Gemeinderatswahl in 16 Monaten stand heute in Vösendorf im Bezirk Mödling auf dem Programm. Notwendig gemacht hatte den Urnengang der Rücktritt von Ex-Bürgermeister Hannes Koza.
Die politischen Turbulenzen begannen 2024 als es Streit um private Anwaltskosten gab, die Koza über die Gemeindekasse abgerechnet haben soll. Die juristische Aufarbeitung des Falles endete mit einer Diversion.
Dann zettelte Koza eine Neuwahl an, welche die Volkspartei gewann. Danach erfand Koza einen Prügelangriff. Anfang des heurigen Jahres trat der Ortschef zurück. Vizebürgermeisterin Birgit Petross (ÖVP) sollte weiterregieren, doch die Opposition erzwang Neuwahlen. Sieben Listen kämpften bis gestern um jede Stimme.
Volkspartei verliert 5 Sitze
Die ÖVP errang 2024 48,9 Prozent und sank jetzt auf 33,13 (12 Mandate)– und hat damit ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Die SPÖ verlor ebenso, kam auf 28,11 Prozent (10 Mandate). Der dritte Platz ging an V2000, und zwar mit 18,98 % der Stimmen und damit 6 Mandaten. Die Freiheitlichen ziehen mit 3 Sitzen in den neuen Gemeinderat ein, Grüne und Neos mit jeweils einem Mandat. Nun wollen Petross (ÖVP) und SPÖ-Spitzenkandidatin Gabriele Scharrer mit den anderen Parteien über eine Koalition verhandeln.
Bürgermeisterin Birgit Petross am Wahlabend: „Vösendorf hat eine herausfordernde Zeit hinter sich. Aber gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, nicht davonzulaufen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Ich lade alle politischen Kräfte ein, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzupacken.“
