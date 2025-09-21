Herbe Schlappe für die Volkspartei in Vösendorf

Volkspartei verliert 5 Sitze

Die ÖVP errang 2024 48,9 Prozent und sank jetzt auf 33,13 (12 Mandate)– und hat damit ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Die SPÖ verlor ebenso, kam auf 28,11 Prozent (10 Mandate). Der dritte Platz ging an V2000, und zwar mit 18,98 % der Stimmen und damit 6 Mandaten. Die Freiheitlichen ziehen mit 3 Sitzen in den neuen Gemeinderat ein, Grüne und Neos mit jeweils einem Mandat. Nun wollen Petross (ÖVP) und SPÖ-Spitzenkandidatin Gabriele Scharrer mit den anderen Parteien über eine Koalition verhandeln.