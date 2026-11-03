„Nicht mehr über jedes Windrad einzeln abstimmen“

Unternehmen fordern bessere Netze

Teil der Unternehmens-Allianz für das Klima ist auch die Zementfirma Holcim. „Es herrscht Stillstand“, sagt die neue CEO für Österreich, Angela Bachmann. Während man in Österreich große Investitionen abwartet, bis politische Entscheidungen am Tisch liegen, würden Nachbarländer nicht zögern. Karl Sagmeister von Schneider Electric sieht die Situation ähnlich: „Elektrifizierung ist nicht nur ein Klima-, sondern ein Standortthema.“ Damit der Umstieg auf Strom gelingt, brauche es allerdings „stabile und effiziente Netze“, sagt Sagmeister.