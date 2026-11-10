Polizei zieht Rauschgift-Lenker aus dem Verkehr

Das Ergebnis der Aktion fiel eindeutig aus: Von rund 118 absolvierten Atemalkoholtests verlief einer positiv. Gravierender war die Bilanz bei den Drogenkontrollen: Der beigezogene Polizeiarzt stellte bei drei Autofahrern eine deutliche Fahruntüchtigkeit durch Suchtmitteleinfluss fest. Allen drei Betroffenen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Zwei von ihnen blüht zudem ein Gerichtsverfahren, sie werden wegen Suchtmitteldelikten an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.