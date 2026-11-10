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Polizei zieht Rauschgift-Lenker aus dem Verkehr

Vorarlberg
10.11.2026 15:35
Diverse Lenker wurden zum Alkotest gebeten.
Diverse Lenker wurden zum Alkotest gebeten.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bei einer großangelegten Schwerpunktaktion im Bezirk Dornbirn in Vorarlberg nahm die Exekutive am vergangenen Freitag die Verkehrsteilnehmer genauer unter die Lupe. Am Martinimarkttag wurde nicht nur kontrolliert, ob die Lenker Alkohol oder Drogen konsumiert hatten, sondern auch wie der technische Zustand der Fahrzeuge war. 

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Das Ergebnis der Aktion fiel eindeutig aus: Von rund 118 absolvierten Atemalkoholtests verlief einer positiv. Gravierender war die Bilanz bei den Drogenkontrollen: Der beigezogene Polizeiarzt stellte bei drei Autofahrern eine deutliche Fahruntüchtigkeit durch Suchtmitteleinfluss fest. Allen drei Betroffenen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Zwei von ihnen blüht zudem ein Gerichtsverfahren, sie werden wegen Suchtmitteldelikten an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

33 Organmandate und elf Anzeigen
Neben den gravierenden Verstößen ahndete die Polizei zahlreiche weitere Delikte. Insgesamt wurden 33 Organmandate eingehoben und elf Anzeigen wegen sonstiger Verkehrsverstöße an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstattet.

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Auch Schweizer Polizei eingebunden
Für den umfassenden Einsatz bündelten die Behörden ihre Kräfte: Insgesamt zwölf Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Dornbirn, Hohenems, Lustenau, Bregenz und Hard, der Fremdenpolizei Dornbirn sowie der Landesverkehrsabteilung waren gemeinsam mit dem polizeiärztlichen Dienst im Einsatz. Unterstützung kam zudem aus dem Nachbarland – auch die Schweizer Kantonspolizei St. Gallen beteiligte sich an den Kontrollen.

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