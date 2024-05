Heraf: „Große Enttäuschung und Leere in mir“

Abschied gegen Altach

Ihr Abschiedsspiel absolvieren die Lustenauer am kommenden Samstag just beim Derby in Altach. Der Ländle-Konkurrent durfte dank einer ungewohnt effizienten Vorstellung am Innsbrucker Tivoli nach einem einmal mehr brisanten Saisonfinale aufatmen. „Es war eine anstrengende Zeit, seit drei, vier Wochen war die Anspannung greifbar. Jetzt sind wir froh, dass wir da draußen sind“, sagte Trainer Joachim Standfest, der sein Team noch vor Monaten eigentlich in etwas höheren Tabellenregionen gesehen hatte. Der Jubel nach dem 1:0 gegen die WSG Tirol habe bei ihm ein „Emotionschaos“ verursacht, betonte der Steirer denn auch bei Sky. „Es liegt mir im Magen, dass wir überhaupt nicht in diese Situation hätten kommen dürfen.“