Bodensee-Phosphor auf unter 10 Mikrogramm gesenkt

Vom Sorgenkind zum Trinkwasserreservoir

Die Erfolgsbilanz der seit 1999 bestehenden Kooperation ist beachtlich: War der Bodensee in den 1970er-Jahren noch stark überdüngt, sank der Phosphorgehalt von über 80 Mikrogramm pro Liter auf heute unter 10 Mikrogramm – und liegt damit wieder nahe am natürlichen Zustand. Mittlerweile sind fast 99 Prozent der Menschen im Einzugsgebiet an eine Kläranlage angeschlossen.