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Bodensee-Phosphor auf unter 10 Mikrogramm gesenkt

Vorarlberg
10.11.2026 13:15
Die ARA Hofsteig an der Mündung der Dornbirner Ach, im Hintergrund das Rheindelta und der ...
Die ARA Hofsteig an der Mündung der Dornbirner Ach, im Hintergrund das Rheindelta und der Bodensee.(Bild: Hard)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Marktgemeinde Hard war vor kurzem Schauplatz des jährlichen Treffens der Kläranlagen-Betreiber am Bodensee. 55 Experten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein kamen im Spannrahmen zusammen, um über Gewässerschutz, Technik und künftige Herausforderungen zu beraten.

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Eröffnet wurde die Tagung von Hards Bürgermeister Martin Staudinger, der zugleich Obmann des Wasserverbands Hofsteig ist. „Was in Lindau, Altenrhein oder Hard aus der Kläranlage fließt, kommt im selben See an. Deshalb ist Gewässerschutz am Bodensee gelebte Nachbarschaft. Fünf Millionen Menschen trinken Bodenseewasser“, betonte der Ortschef.

Vom Sorgenkind zum Trinkwasserreservoir
Die Erfolgsbilanz der seit 1999 bestehenden Kooperation ist beachtlich: War der Bodensee in den 1970er-Jahren noch stark überdüngt, sank der Phosphorgehalt von über 80 Mikrogramm pro Liter auf heute unter 10 Mikrogramm – und liegt damit wieder nahe am natürlichen Zustand. Mittlerweile sind fast 99 Prozent der Menschen im Einzugsgebiet an eine Kläranlage angeschlossen.

Herausforderung „Vierte Reinigungsstufe“ 
Als nächste, große Aufgabe steht die Entfernung von Medikamentenrückständen und Mikroschadstoffen an. Die neue EU-Kommunalabwasserrichtlinie fordert bis 2045 den Ausbau großer Kläranlagen. Die Kosten schätzt der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband auf 20 bis 50 Euro pro Einwohner und Jahr. Staudinger fordert hier klare Spielregeln: „Wer verursacht, zahlt mit. Die Rechnung darf nicht allein bei den Gemeinden und Gebührenzahlern landen.“

Rund 55 Kläranlagenbetreiber aus Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich trafen ...
Rund 55 Kläranlagenbetreiber aus Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich trafen sich in Hard.(Bild: Hard)

ARA Hofsteig setzt auf Energiewende 
Die ARA Hofsteig, die das Abwasser von acht Gemeinden reinigt und hervorragende Abwasserwerte erzielt, geht zudem neue Wege: Künftig dient das rund elf Grad warme gereinigte Abwasser über Wärmepumpen als abgasfreie Heizenergie für das Projekt „Nahwärme Hard 2.0“.  „Das ist die Zukunft – Gewässerschutz, Energiequelle und Rohstofflieferant in einem“, meinte Staudinger.

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