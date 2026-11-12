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Privatquartiere

Gastgeber rüsten um und erreichen Erstaunliches

Tirol
12.11.2026 07:00
Privatquartiere sind ein oft unterschätzter Wirtschaftsfaktor.
Privatquartiere sind ein oft unterschätzter Wirtschaftsfaktor.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Vor der Tür ein „Zimmer frei“-Schild, fließend Wasser und Etagendusche. So charmant das beim Blick zurück klingen mag, für Urlauber ist das heute längst zu wenig. Gastgeber in Privatquartieren bieten mittlerweile ganz andere Standards – mit erstaunlichen Effekten. 

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„Zimmer frei“-Schilder sieht man in Tirol noch, doch die Ausstattung der meisten privaten Beherbergungsbetriebe hat längst Hotelcharakter. „Mehr als 18.000 kleinstrukturierte, familiengeführte Betriebe prägen den Tiroler Tourismus“, macht Elisabeth Kurz-Lindner, Sprecherin der Privatzimmervermieter, auf die Bedeutung aufmerksam.

34 Prozent der Nächtigungen werden in diesem Segment gebucht. Die wesentliche Veränderung zu früher: Bei Ferienwohnungen kamen in den vergangenen zehn Jahren mehr als 2100 Betriebe dazu (+15%), während die Zahl der klassischen Privatquartiere mit Zimmervermietung um 43 Prozent gesunken ist. Das entspricht einem Rückgang von 1730 Betrieben.

Elisabeth Kurz-Lindner, Obfrau der Privatzimmervermieter, und Janosch Untersteiner vom MCI ...
Elisabeth Kurz-Lindner, Obfrau der Privatzimmervermieter, und Janosch Untersteiner vom MCI sprachen über Mehrwert.(Bild: Christof Birbaumer)

Private Quartiere dienen auch anderen Betrieben
Das Management Center Innsbruck (MCI) hat die Bedeutung von Privatquartieren erhoben. Janosch Untersteiner spricht von Systemrelevanz: „Diese Betriebe helfen, touristische Infrastruktur und Freizeitangebote auszulasten.“ Wer privat wohnt, geht öfter ins Gasthaus, kauft in Geschäften ein und nutzt andere Nahversorger häufiger als rundum versorgte Hotelgäste. „Die Betriebe schaffen Einkommen, beleben Gebäude und tragen zur Lebensfähigkeit ländlicher Gemeinden bei“, heißt es. Untersteiner nennt ein weiteres Plus. Demnach bleiben Urlauber in Privatquartieren länger als in anderen Unterkünften. Der allgemeine Tirol-Schnitt beträgt 3,9 Tage. In Privatquartieren sind es 4,5 Tage, in Ferienwohnungen sogar 5,3 Tage.

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Vor 30 Jahren wurde die Interessenvertretung der Privatzimmervermieter gegründet. Heute nennen sie sich „Alpine Gastgeber Tirol“. Als Herausforderungen sieht Obfrau Elisabeth Kurz-Lindner die Unterstützung bei Betriebsübernahmen und bei der Digitalisierung.

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