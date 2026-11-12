Gastgeber rüsten um und erreichen Erstaunliches

Private Quartiere dienen auch anderen Betrieben

Das Management Center Innsbruck (MCI) hat die Bedeutung von Privatquartieren erhoben. Janosch Untersteiner spricht von Systemrelevanz: „Diese Betriebe helfen, touristische Infrastruktur und Freizeitangebote auszulasten.“ Wer privat wohnt, geht öfter ins Gasthaus, kauft in Geschäften ein und nutzt andere Nahversorger häufiger als rundum versorgte Hotelgäste. „Die Betriebe schaffen Einkommen, beleben Gebäude und tragen zur Lebensfähigkeit ländlicher Gemeinden bei“, heißt es. Untersteiner nennt ein weiteres Plus. Demnach bleiben Urlauber in Privatquartieren länger als in anderen Unterkünften. Der allgemeine Tirol-Schnitt beträgt 3,9 Tage. In Privatquartieren sind es 4,5 Tage, in Ferienwohnungen sogar 5,3 Tage.