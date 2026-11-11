Neue Chancen für Basketballtalente

Die Oberwart Gunners und das Zweisprachige Bundesrealgymnasium machen gemeinsame Sache. Ab dem nächsten Schuljahr sollen junge Basketballtalente gezielt gefördert werden, ohne dass die schulische Ausbildung zu kurz kommt. Wie das neue Modell aussehen soll und welche Chancen es dem Nachwuchs bietet.
Gute Noten im Klassenzimmer, starke Leistungen auf dem Basketballparkett: In Oberwart soll künftig beides leichter unter einen Hut zu bringen sein. Die Oberwart Gunners und das Zweisprachige Bundesrealgymnasium bauen ihre Zusammenarbeit aus. Ab dem nächsten Schuljahr ist ein gemeinsames Trainings- und Förderangebot geplant, das jungen Talenten den Weg im Leistungssport erleichtern soll, ohne dass die schulische Ausbildung zu kurz kommt. Eine Besonderheit ist das zweisprachige Angebot mit Deutsch/Kroatisch oder Deutsch/Ungarisch.
Hinter dem Vorhaben stehen Direktorin Iris Zsótér und Gunners-Sportdirektor Horst Leitner. Die konkrete Umsetzung liegt bei Nachwuchsadministratorin Kristina Johnson und Goran Patekar, der als Lehrer und Basketballtrainer beide Seiten kennt. Über das geplante Angebot können sich Schüler und Eltern am Freitag, dem 13. November (14 bis 17 Uhr) beim Tag der offenen Tür in der Schule informieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.