Neue Chancen für Basketballtalente

Gute Noten im Klassenzimmer, starke Leistungen auf dem Basketballparkett: In Oberwart soll künftig beides leichter unter einen Hut zu bringen sein. Die Oberwart Gunners und das Zweisprachige Bundesrealgymnasium bauen ihre Zusammenarbeit aus. Ab dem nächsten Schuljahr ist ein gemeinsames Trainings- und Förderangebot geplant, das jungen Talenten den Weg im Leistungssport erleichtern soll, ohne dass die schulische Ausbildung zu kurz kommt. Eine Besonderheit ist das zweisprachige Angebot mit Deutsch/Kroatisch oder Deutsch/Ungarisch.