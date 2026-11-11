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Neue Chancen für Basketballtalente

Burgenland
11.11.2026 11:00
Goran Patekar (Mitte) will als Lehrer des ZBG und Gunners-Trainer Schüler und junge ...
Goran Patekar (Mitte) will als Lehrer des ZBG und Gunners-Trainer Schüler und junge Basketballspieler auf ihrem sportlichen und schulischen Weg fördern.(Bild: Gunners Oberwart)
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Von Burgenland-Krone

Die Oberwart Gunners und das Zweisprachige Bundesrealgymnasium machen gemeinsame Sache. Ab dem nächsten Schuljahr sollen junge Basketballtalente gezielt gefördert werden, ohne dass die schulische Ausbildung zu kurz kommt. Wie das neue Modell aussehen soll und welche Chancen es dem Nachwuchs bietet.

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Gute Noten im Klassenzimmer, starke Leistungen auf dem Basketballparkett: In Oberwart soll künftig beides leichter unter einen Hut zu bringen sein. Die Oberwart Gunners und das Zweisprachige Bundesrealgymnasium bauen ihre Zusammenarbeit aus. Ab dem nächsten Schuljahr ist ein gemeinsames Trainings- und Förderangebot geplant, das jungen Talenten den Weg im Leistungssport erleichtern soll, ohne dass die schulische Ausbildung zu kurz kommt. Eine Besonderheit ist das zweisprachige Angebot mit Deutsch/Kroatisch oder Deutsch/Ungarisch.

Hinter dem Vorhaben stehen Direktorin Iris Zsótér und Gunners-Sportdirektor Horst Leitner. Die konkrete Umsetzung liegt bei Nachwuchsadministratorin Kristina Johnson und Goran Patekar, der als Lehrer und Basketballtrainer beide Seiten kennt. Über das geplante Angebot können sich Schüler und Eltern am Freitag, dem 13. November (14 bis 17 Uhr) beim Tag der offenen Tür in der Schule informieren.

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