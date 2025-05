Von Fürstenberg: Ehemann enthüllt Homosexualität

In einem exklusiven Vorabdruck, den das „New York Magazine“ veröffentlichte, schreibt der ehemalige CEO von Fox und Paramount, dass es immer schon so war. Doch das bedeutet keineswegs, dass seine 24-jährige Ehe mit Modedesignerin Diane von Fürstenberg (78) eine Lüge war. Im Gegenteil: „Es gab viele Männer in meinem Leben, aber nur eine Frau – Diane.“

Liebe trotz Homosexualität immer echt

Die beiden trafen sich in den 70er-Jahren, führten eine turbulente On-off-Beziehung und heirateten schließlich im Jahr 2001. Kinder bekamen sie zwar keine gemeinsam – doch Diller beschreibt ihre Verbindung als „einzigartig, kosmisch, vollkommen“.