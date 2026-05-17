Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Recruiter gibt Tipps

So finden Berufseinsteiger jetzt einen Job

Oberösterreich
17.05.2026 14:00
Ferial- und Nebenjobs können ein Türöffner sein.
Ferial- und Nebenjobs können ein Türöffner sein.(Bild: sofiko14 - stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die Arbeitslosigkeit bei unter 25-Jährigen steigt derzeit überproportional stark an. Das liege an der Wirtschaftsflaute sowie an künstlicher Intelligenz, meint der Chef des Linzer Recruitingunternehmens epunkt. Er gibt Ratschläge, wie Berufseinsteiger dennoch reüssieren können.

0 Kommentare

Am oberösterreichischen Jobmarkt haben derzeit Jüngere und Ältere etwas gemeinsam: In beiden „Randgruppen“ wächst die Arbeitslosigkeit. Und zwar entgegen dem allgemeinen Trend, wie unsere Grafik weiter unten zeigt: Denn bei den 25- bis 59-Jährigen ist die Zahl der Jobsuchenden im April in jeder Alterskohorte gesunken.

Eine Entwicklung, die sich schon länger abzeichnete: Über das gesamte Vorjahr gesehen, ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen in Oberösterreich mit einem Plus von 15,6 Prozent am stärksten ausgefallen, andere Altersgruppen waren weniger betroffen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Wirtschaftsflaute und KI verdüstern die Chancen
„Der Arbeitsmarkt ist generell unter Druck. Es gibt insgesamt weniger Jobangebote und gerade Berufseinsteiger-Jobs sind davon überproportional betroffen“, sagt Daniel Marwan, CEO des Linzer Recruitingunternehmens epunkt. Marwans Firma vermittelt Arbeitskräfte. Er erklärt die angespannte Situation für Junge mit zwei Faktoren: Erstens würden Unternehmen wegen der angespannten Wirtschaftslage derzeit „bevorzugt jemanden mit Berufserfahrung einstellen“.

Der zweite Grund ist ein technologischer: „Früher war es so, dass einem erfahrenen Mitarbeiter vielleicht zwei jüngere zugearbeitet haben. Nun ist es zunehmend der Fall, dass der erfahrene Mitarbeiter für Zuarbeiten auf künstliche Intelligenz setzen kann“, sagt Marwan. „Das führt dazu, dass die Einsteigerjobs künftig noch weniger werden.“

Zitat Icon

Nun ist es zunehmend der Fall, dass der erfahrene Mitarbeiter für Zuarbeiten auf künstliche Intelligenz setzen kann.

Daniel Marwan, epunkt-CEO

Bild: epunkt

Nebenjobs können Türöffner sein
Wie können junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt dennoch – trotz der aktuell herausfordernden Voraussetzungen – reüssieren? „Ich würde empfehlen, möglichst früh erste Berufserfahrungen zu sammeln“, antwortet Recruiter Marwan. Etwa durch Ferial- und Nebenjobs während Schule oder Uni. „Dadurch knüpft man Kontakte. Viele Arbeitgeber machen Praktikanten dann auch Angebote, langfristig einzusteigen.“

Lesen Sie auch:
So soll die Serverfarm von Google in Kronstorf aussehen.
Rechenzentrum in OÖ:
„Wenn es Trump sagt, müssen die abschalten“
15.05.2026
Krone Plus Logo
Wegen Spritpreisbremse
Tankstellen-Betreiber: „Die Marge ist ein Horror“
07.05.2026
Krone Plus Logo
Chef von karriere.at:
Das erwarten Firmen derzeit von allen Bewerbern
05.05.2026

Noch einen Tipp gibt der Chef von epunkt – die Recruitingfirma hat rund 100 Mitarbeiter und erzielte zuletzt knapp 40 Millionen Euro Jahresumsatz – jungen Jobeinsteigern mit: „Mir fällt immer wieder auf, dass sich viele bewerben und relativ wenig mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Je besser man sich über den Arbeitgeber und die eigene Rolle informiert, desto besser ist die Ausgangsposition.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
17.05.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern
29 Jahre im Todestrakt
Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
270.110 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
188.674 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wien
Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied
156.086 mal gelesen
Krone Plus Logo
Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl führt diskrete Gespräche auch über den kirchlichen ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1867 mal kommentiert
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
1005 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
979 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Oberösterreich
Recruiter gibt Tipps
So finden Berufseinsteiger jetzt einen Job
Showdown in Bundesliga
Stadiontore geöffnet + Polizei formiert sich
Schaden für Gemeinde?
Land lässt Deal um Bootshütte am Attersee prüfen
Aus Schadenfreude
LASK-Fans zünden Feuerwerk bei Blau-Weiß-Abstieg
Krone Plus Logo
Wirte erzählen
Darum wird das Schnitzel im Gasthaus immer teurer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf