So finden Berufseinsteiger jetzt einen Job

Noch einen Tipp gibt der Chef von epunkt – die Recruitingfirma hat rund 100 Mitarbeiter und erzielte zuletzt knapp 40 Millionen Euro Jahresumsatz – jungen Jobeinsteigern mit: „Mir fällt immer wieder auf, dass sich viele bewerben und relativ wenig mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Je besser man sich über den Arbeitgeber und die eigene Rolle informiert, desto besser ist die Ausgangsposition.“