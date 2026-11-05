Immer mehr Menschen sind immer länger arbeitslos

Tausende Betroffene

Im Oktober verzeichnet Niederösterreich ein Plus von 27,1 Prozent bei jenen, die bereits länger erfolglos einen Job suchen (österreichweit 21,5 Prozent) – betroffen sind mittlerweile mehr als 8000 Frauen und Männer. Besonders oft trifft dieses Schicksal Menschen mit gesundheitlichen Problemen. „Ihr Anteil an den Langzeitarbeitslosen beträgt 48 Prozent“, erklärt Kern. Doch der Wiedereinstieg kann gelingen: 2354 Klienten, die bereits ein Jahr lang vom AMS betreut wurden, konnten heuer schon an einen neuen Arbeitsplatz vermittelt werden.