Verkehr ist größter Umweltsünder in Kärnten

Sonnenstrahlen gelangen durch die Erdatmosphäre auf die Erde. Ein Teil davon wird als Wärmestrahlen über die Atmosphäre in das All zurückgesendet. Treibhausgase wie CO2 sorgen dafür, dass die Wärmestrahlen die Atmosphäre nicht komplett verlassen, sondern in der Atmosphäre bleiben. Dadurch erwärmt sich das Klima auf der Erde.