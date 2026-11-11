Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klimaschädliche Abgase

Verkehr ist größter Umweltsünder in Kärnten

Kärnten
11.11.2026 05:00
Klimaschädliche C02-Abgase belasten die Umwelt.
Klimaschädliche C02-Abgase belasten die Umwelt.(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Wer über Klimaschutz spricht, kommt nicht an Treibhausgasen vorbei. In Kärnten ist laut aktuellen Daten der Verkehrssektor der größte Verursacher jener klimaschädlichen Gase. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Durch die Koralmbahn greifen deutlich mehr Personen auf das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel zurück. Das schont im besten Fall nicht nur Zeit, Geld und Nerven, sondern ist auch deutlich klimafreundlicher, als das private Fahrzeug zu nutzen. 

Einfach erklärt
Treibhausgase

Sonnenstrahlen gelangen durch die Erdatmosphäre auf die Erde. Ein Teil davon wird als Wärmestrahlen über die Atmosphäre in das All zurückgesendet. Treibhausgase wie CO2 sorgen dafür, dass die Wärmestrahlen die Atmosphäre nicht komplett verlassen, sondern in der Atmosphäre bleiben. Dadurch erwärmt sich das Klima auf der Erde. 

Wie aktuelle Daten des Umweltbundesamtes zeigen, bleibt der Verkehrssektor aber trotz allem der größte Umweltsünder in Kärnten. Knapp 40 Prozent aller landesweiten Treibhausgas-Emissionen sind auf jenen Sektor zurückzuführen. VCÖ-Experte Michael Schwendinger findet dafür klare Worte: „Der Verkehr ist in Kärnten der größte Problembereich beim Klimaschutz“.

Seit dem Jahr 1990 sind Emissionen in jenem Bereich um fast 40 Prozent gestiegen. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in Kärnten ist im bundesweiten Vergleich nach dem Burgenland und Niederösterreich am dritthöchsten. 

Schwendinger betont diesbezüglich: „Das Potenzial für mehr umweltverträgliche Mobilität ist groß. Wird es genutzt, gehen nicht nur die CO2-Emissionen stärker zurück, sondern die Mobilität wird auch unabhängiger von teuren Erdölimporten, die Luftqualität wird besser und die Verkehrssicherheit steigt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
11.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
147.591 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
97.825 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
83.863 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1067 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
828 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
805 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Kärnten
Klimaschädliche Abgase
Verkehr ist größter Umweltsünder in Kärnten
Große SPÖ-Ziele
Mit viel Teamgeist auf den Bürgermeisterthron
Sport Tv Logo
Nach Mion nur bergab!
Neuer VSV-Boss stellt klar: „Ich bin kein KAC-Fan“
Regionales Projekt
Alte Bahntrasse wird zu besonderer Radstrecke
In Stausee entsorgt
Freche Diebin (20) wollte ihre Spuren verwischen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf