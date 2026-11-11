Verkehr ist größter Umweltsünder in Kärnten

Wer über Klimaschutz spricht, kommt nicht an Treibhausgasen vorbei. In Kärnten ist laut aktuellen Daten der Verkehrssektor der größte Verursacher jener klimaschädlichen Gase.
Durch die Koralmbahn greifen deutlich mehr Personen auf das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel zurück. Das schont im besten Fall nicht nur Zeit, Geld und Nerven, sondern ist auch deutlich klimafreundlicher, als das private Fahrzeug zu nutzen.
Sonnenstrahlen gelangen durch die Erdatmosphäre auf die Erde. Ein Teil davon wird als Wärmestrahlen über die Atmosphäre in das All zurückgesendet. Treibhausgase wie CO2 sorgen dafür, dass die Wärmestrahlen die Atmosphäre nicht komplett verlassen, sondern in der Atmosphäre bleiben. Dadurch erwärmt sich das Klima auf der Erde.
Wie aktuelle Daten des Umweltbundesamtes zeigen, bleibt der Verkehrssektor aber trotz allem der größte Umweltsünder in Kärnten. Knapp 40 Prozent aller landesweiten Treibhausgas-Emissionen sind auf jenen Sektor zurückzuführen. VCÖ-Experte Michael Schwendinger findet dafür klare Worte: „Der Verkehr ist in Kärnten der größte Problembereich beim Klimaschutz“.
Seit dem Jahr 1990 sind Emissionen in jenem Bereich um fast 40 Prozent gestiegen. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in Kärnten ist im bundesweiten Vergleich nach dem Burgenland und Niederösterreich am dritthöchsten.
Schwendinger betont diesbezüglich: „Das Potenzial für mehr umweltverträgliche Mobilität ist groß. Wird es genutzt, gehen nicht nur die CO2-Emissionen stärker zurück, sondern die Mobilität wird auch unabhängiger von teuren Erdölimporten, die Luftqualität wird besser und die Verkehrssicherheit steigt.“
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