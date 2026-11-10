Mit viel Teamgeist auf den Bürgermeisterthron

SPÖ-Bürgermeisterkandidat Manfred Mertel setzt auf Zusammenhalt und einen neuen politischen Stil. Beim Kampagnenauftakt erzählte er von seiner Familie, seiner Fußballerzeit und seinen Plänen für Klagenfurt. Sein Leitspruch lautet: „Auf geht’s, 9020!“ Das kennt er aus seiner Trainerzeit.
Mit diesem Trainermotto startet der Jurist in die Herbstkampagne für die Gemeinderatswahl 2027. Bei seiner sehr persönlichen Rede spannte der Spitzenkandidat den Bogen von seiner Familiengeschichte über seine juristische Laufbahn bis zu seiner politischen Zukunft. „Meine Mutter war Sudetendeutsche und musste flüchten, wählte wegen des Großvaters Klagenfurt als neuen Wohnort.“ Sein Vater war Bauingenieur und hatte 150 Mitarbeiter. Stolz ist der dreifache Familienvater auf seine ältere Schwester. „Meine Schwester war 15 Jahre im Nationalrat, sie ist mein Vorbild. Ich werde mich immer für Frauen einsetzen“, erzählte Mertel.
„Ich bin erst mit 54 Jahren Politiker geworden.“ Geprägt habe ihn auch der Fußball. Nach seiner Zeit beim ASK wurde er vom GAK verpflichtet, machte eine lange Bundesligakarriere. „Als Trainer habe ich später gelernt, wie wichtig Vertrauen und Motivation sind. Mein Handschlag für Klagenfurt zählt“, lautete seine Botschaft. „Die sechstgrößte Stadt Österreichs braucht einen anderen Bürgermeister.“
„Als Politiker erwachsen geworden“
Mertels Schwerpunkte sind leistbares Wohnen und der Kampf gegen Einsamkeit. „Auch die Lebensmittelkosten sind unfassbar hoch.“ Mertel sei als Politiker erwachsen geworden, will nun mit 72 Jahren auf den Bürgermeisterthron. „Er will ein Bürgermeister der Mitte sein“, sagt Ron Rabitsch, der Wahlkampfchef der SPÖ ist. „Es darf nicht davon abhängen, in welches Elternhaus man hineingeboren wird oder wie viel Geld man hat. Jeder Mensch soll die Chance bekommen, seinen eigenen Weg zu gehen“, sagt Mertel.
Die SPÖ peilt bei der Klagenfurter Gemeinderatswahl am 28. Februar 2028 erneut drei Stadtsenatssitze an und will stimmenstärkste Partei bleiben. Rabitsch: „Es wird auch wichtig sein, wie stark die Mannschaft ist. Kein Kapitän kann ohne Crew die Stadt in die Zukunft führen. Es gibt einen spürbaren Aufbruch“, sagt Rabitsch, „viele wollen mitarbeiten.“ Dafür gab es am Dienstag ein eigenes Meet & Greet-Event.
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