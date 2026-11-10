Mit viel Teamgeist auf den Bürgermeisterthron

Mit diesem Trainermotto startet der Jurist in die Herbstkampagne für die Gemeinderatswahl 2027. Bei seiner sehr persönlichen Rede spannte der Spitzenkandidat den Bogen von seiner Familiengeschichte über seine juristische Laufbahn bis zu seiner politischen Zukunft. „Meine Mutter war Sudetendeutsche und musste flüchten, wählte wegen des Großvaters Klagenfurt als neuen Wohnort.“ Sein Vater war Bauingenieur und hatte 150 Mitarbeiter. Stolz ist der dreifache Familienvater auf seine ältere Schwester. „Meine Schwester war 15 Jahre im Nationalrat, sie ist mein Vorbild. Ich werde mich immer für Frauen einsetzen“, erzählte Mertel.