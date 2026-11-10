Aigner verweigert Vorstellung bei AfD und Linken

Aigner schlug AfD-Einladung aus und lud Linke nicht ein

Eine Einladung in die AfD-Fraktion lehnte Aigner ab, weil die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch ihre Nominierung als „Armutszeugnis“ bezeichnete. Für ihre Ablehnung bekam sie Unterstützung aus ihrer eigenen Partei, der CSU. „Die beiden Parteien haben doch überhaupt kein Interesse an einer ernsten Auseinandersetzung mit der Kandidatin“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. „Da ist doch das Drehbuch schon geschrieben.“