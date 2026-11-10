Nein zu Wien! Im Endspurt hatte Linz die Nase vorn

Das Heimspiel-Jahr 2026 schließt Österreichs Nationalteam am Samstag in Linz ab – ein Sieg über Irland bringt den Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League. Warum Wien als Schauplatz für diesen Hit nicht in Frage kam, erklärte ÖFB-Geschäftsführer gegenüber der „Krone“.