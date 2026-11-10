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Nein zu Wien! Im Endspurt hatte Linz die Nase vorn

Fußball National
10.11.2026 18:30
Xaver Schlager freut sich auf den Samstag-Hit gegen Irland
Xaver Schlager freut sich auf den Samstag-Hit gegen Irland(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Das Heimspiel-Jahr 2026 schließt Österreichs Nationalteam am Samstag in Linz ab – ein Sieg über Irland bringt den Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League. Warum Wien als Schauplatz für diesen Hit nicht in Frage kam, erklärte ÖFB-Geschäftsführer gegenüber der „Krone“. 

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Beit trüben sechs Grad startete Österreichs Nationalteam am Dienstag im ÖFB-Campus die Vorbereitung auf den Endspurt in der Nations League. Im Gegensatz zum letzten Lehrgang bestreitet die Mannschaft die Vorbereitung diesmal in Wien, bricht erst nach dem freitägigen Abschlusstraining nach Linz auf.

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