„Keine Spur mehr von der früheren Verbissenheit“

Als Golfprofi Bernd Wiesberger Ende 2023 in der Weltrangliste Platz 550 belegte, schrieben ihn viele Experten und auch Fans ab. Tenor: „Der kommt nicht mehr zurück.“ Doch der Burgenländer ließ sich nicht beirren, glaubte an seine Fähigkeiten und arbeitete hart weiter. Jetzt ist er mit 41 Jahren wieder zurück in der Weltspitze.